科學家以人類皮膚細胞製造可受精卵子 或為不孕症治療帶來新契機︱Yahoo
【Yahoo健康】科學家成功利用人類皮膚細胞製造可受精的卵子，並能發育至早期胚胎階段。這項突破或為不孕症治療帶來新方向，但專家指出距離臨床應用仍需至少十年。
研究主要由美國俄勒岡健康與科學大學的團隊主導，研究人員把普通人類皮膚細胞的細胞核移植至已移除細胞核的捐贈卵子內，成功製造出 82 個功能性卵母細胞，並在實驗室嘗試受精。這些卵子帶有提供皮膚細胞者的 DNA，可與另一名個體的精子結合，象徵着一種全新治療不孕的可能性。
惟所有胚胎暫不能發育成健康嬰兒
美國俄勒岡健康與科學大學婦產科教授 Paula Amato 表示，這技術或能幫助年長女性、曾接受癌症治療而失去卵子的患者，甚至同性伴侶實現擁有基因關聯的孩子。不過她亦強調，所有形成的胚胎在染色體數目或配對上均出現異常，預料不可能發育成健康嬰兒。
研究團隊面對的最大挑戰，是如何讓由皮膚細胞衍生的卵子保留正確的 23 條染色體。科學家仿效自然細胞分裂過程，創出名為「mitomeiosis」的方式，移除多餘染色體，從而留下可運作的卵子。然而，最終不足 9% 的卵子能發展至囊胚階段，相當於受精後 5 至 6 日的發育階段。
參與研究的 Shoukhrat Mitalipov 指出，即使自然生殖情況下，只有約三分之一的胚胎能發展至囊胚，因此這項研究目前僅屬概念驗證，未來仍需大量研究確保安全及有效性。
專家形容是「重要的開端」
據《CNN》報道，加州大學洛杉磯分校分子、細胞與發育生物學教授 Amander Clark 認為，雖然實驗展示了令人矚目的進展，但由於所有胚胎均屬基因異常，現階段不能用於體外受精治療。不過，她亦稱這是「重要的開端」，為數以百萬計因卵巢功能不足而無法受孕的女性帶來潛在希望。
研究所採用的技術為體細胞核移植，與 1997 年成功複製綿羊「多利」的方式類似，但今次形成的胚胎來自雙親染色體，並非單一基因複製。專家認為，雖然概念令人鼓舞，但由於涉及複製技術，未來若要應用於臨床，仍將面對嚴格的規管門檻。
