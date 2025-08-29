科學家發現最奇異恐龍 全身尖刺如刺蝟

（法新社倫敦28日電） 根據刊於科學期刊「自然」（Nature）的最新研究指出，現今的摩洛哥在大約1.65億年前，曾住有一種堪稱史上最奇特、麟甲與骨質尖刺密布並長有與劍龍相似尾刺的恐龍。

這種名為刺圈龍（Spicomellus，意為帶刺的項圈）的恐龍生活於1億6500萬年前，是目前已知最古老的甲龍類恐龍。

刺圈龍身長約4公尺，體重約1公噸，全身長滿各種骨質尖刺，彷彿刺蝟般。

古生物學家對刺圈龍的印象，是基於2021年於摩洛哥發現的一根肋骨化石，但2022、2023新出土的化石殘骸，讓科學家得以勾勒出這種特殊恐龍更清晰的形象。

刊出於27日的最新研究指出，刺圈龍的頸部上方有一道由骨板構成的護頸，上面長出兩對向外延伸的骨質尖刺，其中一根長達87公分。牠除背部也覆蓋短刺，在臀部上方還長有兩根巨大、向外突出的尖刺，這在現存或已滅絕的脊椎動物中前所未見。

英國伯明罕大學教授、這份研究的作者之一巴特勒（Richard Butler）稱這些化石為極其重要的發現，並說「刺圈龍是我們迄今發現的最奇特恐龍之一」。

研究的主責人、倫敦自然史博物館（Natural History Museum）教授梅德門特（Susannah Maidment）指出，這些刺甲最初可能是為防禦而演化，但後來或許主要用於吸引配偶、炫耀自身並嚇退競爭者。

她說：「刺圈龍身上長滿各式各樣的骨板與尖刺，包括長度近1公尺的頸部尖刺、巨大且向上突出的尾刺、各種細長如刀刃般的尖刺，以及由長刺組成的盔甲和分布在肩膀上的骨板。我們從未在任何別的動物身上見過這般長相。」