科學家發現激光能驅動 Janus 二維半導體的物質移動

光線不再僅僅是照亮物體，現在它甚至能夠移動它們。來自萊斯大學的科學家們發現，透過特定的光學技術，光能夠推動和操控小型物體，這一突破性發現可能會對未來的微機械和納米技術產生重大影響。這項研究利用了一種稱為「光學捕捉」的技術，這種技術通過調整光的強度和相位，使得光束具有推動力，從而能夠在空間中移動微小的物體。這項技術的應用範圍相當廣泛，從醫療設備到電子產品的組裝，都可能因為這項技術的出現而變得更加精確和高效。

這項研究的核心在於如何利用光的波動性質來創造出足夠的推動力，以便移動微小的物體。研究人員表示，這不僅僅是簡單地將物體推向某個方向，而是可以實現更複雜的運動模式，如旋轉或振動。這對於未來的科技發展尤其重要，因為隨著電子元件越來越小，對於更精確的操控方法的需求日益增加。光學捕捉技術的發展，可能會在無需直接接觸的情況下，實現對極微小組件的精細操控，這在傳統機械手段中是難以實現的。

此外，這項技術還有潛力在生物醫學領域中發揮作用，例如在細胞操作和藥物傳遞系統中。科學家們認為，若能將這項技術應用於生物體內，將能夠大幅提升治療效果，並減少對患者的侵入性。這種新型的光學技術不僅展示了光的獨特性，還可能引發一系列新的研究方向，尤其是在納米技術和生物醫學的交叉領域。科學家們希望在未來能進一步優化這項技術，使其能夠在更廣泛的應用中發揮作用，並為人類社會的進步提供新的動力。

總體來說，萊斯大學的研究不僅是對光的基本性質的一次深刻探索，也可能為未來的科技創新鋪平道路。隨著這項技術的進一步發展，未來可能會看到更多基於光的應用，從而改變人們的生活方式和工作方式。這一發現無疑是在科技領域中的一個重要里程碑，未來的研究將會如何進一步推進這一領域，值得持續關注。

