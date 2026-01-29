專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
科學家研發電鰻啟發的高功率水凝膠電池，無毒材料助力醫療及可穿戴設備
賓州州立大學的科學家們發展出了一種靈活且高效能的水凝膠電池，靈感來自於電鰻。這一新設計有望為醫療設備、可穿戴電子產品以及柔性機器人提供能量，且不需要有毒材料或剛性支撐。研究團隊將多種水凝膠層疊在一起，包括富含水分的導電材料，這一精確的圖案模仿了電鰻在產生電流時的離子過程。通過優化這些水凝膠的化學性質和幾何形狀，他們實現了比以往報導的水凝膠電池更高的功率密度。
根據機械工程助理教授兼通訊作者 Joseph Najem 的說法，電鰻的電極細胞是超薄的生物細胞，能在短時間內產生超過 600 伏特的電壓。這些細胞的功率密度非常高，意味著它們能夠從小體積中產生大量的能量。早期與電鰻靈感相關的設備只能提供有限的電力，並需要機械支撐來運行。賓州州立大學的研究人員通過將水凝膠的厚度縮減至每層僅 20 微米來解決這一問題，從而允許更多能量的生成而無需外部支撐。
研究團隊利用旋轉塗佈技術，將四種不同的水凝膠混合物沉積在旋轉表面上，實現了超薄且均勻的層。博士生 Dor Tillinger 說道，使用薄水凝膠自然減少了材料的內部電阻，從而提高了我們能夠輸出的功率密度。為了使薄層穩定，團隊調整了水凝膠的化學性質，以維持機械完整性和低電阻。共同第一作者 Wonbae Lee 解釋道，傳統配方在旋轉塗佈過程中會直接飛離旋轉表面。優化我們水凝膠的粘度和機械強度對於實現這一方法至關重要。
這些水凝膠電池保持靈活性、環境穩定性，且無毒。它們能在空氣中保持水分數天，並且可以在極端溫度範圍內運作，從 -112 到 80 華氏度而不會凍結。最終的電源達到約 44 kW/m³ 的功率密度，足以高效驅動植入式傳感器、柔性機器人控制器和可穿戴電子產品。這些設備也不需要任何結構支撐，適合用於生物醫學或接近生物系統的整合。
Najem 表示，電鰻的電極細胞能在短時間內產生超過 600 伏特的電壓，對於生物醫學和接近生物的應用，我們必須確保電池與周圍環境兼容、靈活、安全，並理想上能利用現有資源進行充電。未來的工作將探索更高的功率密度、改進的充電效率和自充電能力。賓州州立大學的其他貢獻者還包括 Derek Hall 和 Haley Tholen，該研究得到了空軍科學研究辦公室的支持，相關成果已發表於《先進科學》雜誌上。
推薦閱讀
其他人也在看
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 22 小時前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 15 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 11 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 1 天前
杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖 田母曾將鐵閘上鎖唔畀出街
杜汶澤於自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，並邀請香港導演黃浩然訪問及拍攝。日前，杜汶澤自揭當年與太太田蕊妮從好友變成戀人嘅關鍵時刻，以及為愛勇闖家長關嘅趣事。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
日元命運剩自己扛！美國表態絕不干預 貶值壓力爆表
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於周三 (28 日) 明確重申，美國政府奉行「強勢美元政策」，並強調華府目前並未採取、也無意採取任何行動干預匯市。此番言論直接駁斥了美日可能聯合「匯率檢查」的傳言，凸顯出美日兩國在貨幣政策上的顯著分歧，受此消息衝擊，日元匯率大幅下跌。鉅亨網 ・ 17 小時前
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。鉅亨網 ・ 3 天前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
歐聯話題 ｜史上7個門將入球 3球來自同一人 都係射死祖雲達斯
賓菲加門將泰賓在4-2擊敗皇家馬德里的比賽中取得歷史性入球，成為歐聯小組賽最後一戰的話題。計及這球，這是歐聯歷史上（所有賽制合計）第7個由門將射入的入球。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐聯話題 ｜鮮為人知規例 車路士或失16強主場次回合優勢
車路士因為同屬倫敦市有3支球隊直接打入8強，令一條歐洲足協鮮為人知的規例浮現，賽程安排出現前所未見的難題，很大機會失去16強主場次回合的優勢。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤
【Now Sports】歐聯聯賽階段結束，8個直接晉級16強的席位，有5個由英超隊奪得，其中阿仙奴更全勝晉級。衛冕的巴黎聖日耳門與賽事霸中之霸皇家馬德里卻落入周五抽籤的附加賽。賽事鬥得緊湊，5路英超大軍阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城都以頭8名完成，其餘3隊為拜仁慕尼黑、巴塞隆拿及稱得上異軍的士砵亭，齊齊得到直入16強的資格。PSG及皇家馬德里，以及國際米蘭等名牌球隊如今只能轉戰附加賽爭取晉級。附加賽抽籤於周五進行，而兩回合比賽分別在下月17與18日，以及24與25日上演。由於皇馬以第9名完成，附加賽對手離不開23或24名球隊，即博德基林或賓菲加。至於PSG以11名完成，對手將會是排21的摩納哥或22的卡拉巴克。附加賽種子（排名）皇家馬德里（9）國際米蘭（10）巴黎聖日耳門（11）紐卡素（12）祖雲達斯（13）馬德里體育會（14）阿特蘭大（15）利華古遜（16）附加賽非種子（排名）多蒙特（17）奧林比亞高斯（18）布魯日（19）加拉塔沙雷（20）摩納哥（21）卡拉巴克（22）博德基林（23）賓菲加（24）now.com 體育 ・ 1 天前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？
戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。Yahoo Style HK ・ 23 小時前