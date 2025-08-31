《科學怪人》威尼斯影展聲勢旺 鼓掌13分鐘

▲近來情變影響心情的芭黎絲傑克森（如圖），穿著超性感深V禮服出席《科學怪人》威尼斯影展首映典禮，她是已故樂壇天王麥克傑克森的愛女，一直是外界關注焦點。《科學怪人》在威尼斯首映後迴響熱烈，獲得觀眾鼓掌13分鐘，傳出得獎呼聲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 已故樂壇巨星麥可傑克森的女兒芭黎絲成為第82屆威尼斯影展最新性感話題，她穿著「胸前深V快開到肚臍」的禮服，出席Netflix大片《科學怪人》首映典禮，風頭不輸給主要演員群。該片是《水底情深》奧斯卡名導吉勒莫戴托羅最新力作，映後得到觀眾13分鐘鼓掌的熱烈反應，是影展開跑至今獲得掌聲最久的影片，扮演科學家和怪人的奧斯卡艾薩克、雅各艾洛迪都忍不住落淚，片子也傳出得獎呼聲。

▲改編自經典題材的最新Netflix電影《科學怪人》，在威尼斯影展得到熱烈的觀眾迴響。（圖／摘自IMDb）

麥克傑克森愛女情變大解放 帥小生變科學怪人要10小時

曾經執導《羊男的迷宮》等名作的吉勒莫戴托羅，在8年前曾以《水底情深》風光奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，可望以《科學怪人》再創佳績。這部片是Netflix下半年的主打強片之一，吸引不少明星與名流前來先睹為快，包括《28年毀滅倒數》主角艾倫泰勒強森等，但芭黎絲傑克森的火辣服裝太有話題，其他人都被比下去。她近來傳出情變，本來要與賈斯汀隆結婚臨時喊停，身旁親友都關心她的情緒，而她乾脆在紅毯上大解放，不想再壓抑。

回到《科學怪人》電影本身，雖然是歐美影壇一再翻拍的著名題材，吉勒莫一出手就和之前的版本都不一樣，視覺呈現豐富、精彩。而身高超過190公分的澳洲帥氣男星雅各艾洛迪，每次化上特效妝都要10個小時，還要隨著怪人的生命中不同階段做出姿態與情緒的變化，是高難度的挑戰。他自從演出《高校十八禁》等劇在美國走紅後，好萊塢始終有把他捧成傳統英俊小生的想法，他卻表明對這種路線毫無興趣，像是《科學怪人》要把自己弄醜，他倒是樂得接受。

▲吉勒莫戴托羅（中）在妻女陪伴下走上威尼斯影展的星光大道紅地毯，出席新片《科學怪人》首映典禮。（圖／美聯社／達志影像）

而吉勒莫表示《科學怪人》是自己從小就一直追逐的怪物，真的實現將他搬上銀幕的夢想後，現在覺得有「產後憂鬱」。Netflix預計在10月中下旬先在美國及部分歐洲地區小規模於戲院上映，接著在11月上旬全球上架，但威尼斯影展看過片子的影評，則稱這部片絕對該在大銀幕上體驗。威尼斯影展備受華人觀眾期待的舒淇、梁朝偉各自新作《女孩》與《Silent Friend》，將於當地時間9月3、4日先後亮相，各方密切關注中。

▲澳洲帥氣小生雅各艾洛迪，要變成《科學怪人》中的怪物，每次都要化10小時的特效妝，他卻樂於接受挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

看更多威尼斯影展相關新聞：

孫藝真威尼斯影展秀性感美背！茱莉亞羅勃茲新片捲入MeToo爭議

舒淇導演處女作《女孩》入圍威尼斯競賽！邱澤有望戰梁朝偉搶影帝

更多 NOWnews 今日新聞 報導

今日歷史／6月25日麥可傑克森忌日！命喪牛奶針 一節日因他而生

麥可傑克森女兒要嫁人了！PO被單膝下跪求婚照 甜蜜告白：我愛你

打敗麥可傑克森！肯卓克拉瑪超級盃演出破紀錄 觀眾數1億3350萬