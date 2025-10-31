焦點

8歲以下須用兒童安全座椅　Uber、順風車受規管

科學遇上玄學？Now TV app 推出「AI 神數」玄學賽馬分析，信不信由你

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
科學遇上玄學？Now TV app 推出「AI 神數」玄學賽馬分析，信不信由你
科學遇上玄學？Now TV app 推出「AI 神數」玄學賽馬分析，信不信由你

中國數千年歷史流傳至今的玄學智慧，以另一角度研究也算是大數據和演算法的結合，HKT 旗下 Now TV app 就引進了「AI 神數」功能，聲稱以大數據統計多年賽馬結果，配合獨家校準傳統曆法和易學、四柱等玄學元素的 AI 玄學演算法，給馬迷提供另一種角度的賽事分析。

Now TV 賽馬頻道用戶可以到：

Now TV app > 體育專頁 > 賽馬 > 置頂的「AI 神數」頁面

（玄學非精密科學，內容只供參考。）

