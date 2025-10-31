8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
科學遇上玄學？Now TV app 推出「AI 神數」玄學賽馬分析，信不信由你
中國數千年歷史流傳至今的玄學智慧，以另一角度研究也算是大數據和演算法的結合，HKT 旗下 Now TV app 就引進了「AI 神數」功能，聲稱以大數據統計多年賽馬結果，配合獨家校準傳統曆法和易學、四柱等玄學元素的 AI 玄學演算法，給馬迷提供另一種角度的賽事分析。
Now TV 賽馬頻道用戶可以到：
Now TV app > 體育專頁 > 賽馬 > 置頂的「AI 神數」頁面
（玄學非精密科學，內容只供參考。）
