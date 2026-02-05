科學館3常設展廳今登場 探索科技塑造生活到了解未來

DC-3型客機「貝茜號」帶領回顧飛行歷史上的重要時刻。

位於尖沙咀的香港科學館3個新常設展廳今日起推出，包括「生活科技廳」、「創科廊」及「人工智能廳」，分別探索科技如何塑造日常生活，介紹5大引領現代創新的關鍵科技，以及人工智能的原理與應用。

圖︰蘇文傑

生活科技廳聚焦日常生活中交通、居住和飲食等3個重要範疇，亮點展品包括科學館第一件藏品、即由國泰航空公司捐贈的DC-3型客機「貝茜號」。參觀者亦可體驗自動駕駛汽車，透過先進感應器在沒有駕駛者干預的情況下行駛。

創科廊展示影響未來科技主題，包括量子科技、材料科技、生物科技、電腦與人工智能及機械人技術。展覽部分內容亦配合香港高中課程物理、生物、資訊及通訊科技，以及設計與應用科技科相關課題。

人工智能廳讓參觀者認識人工智能的基本原理，並展現人工智能與創意藝術及中國文化的融合，以及在醫療與生命科學領域的應用。部分展品精選自2024年「盛世啟航一新中國成立75周年成就」展覽系列的「智慧時代」展覽。展廳內超過九成屬互動展品，參觀者可體驗人工智能在繪畫、作曲、對奕、猜拳等不同的應用，帶來充滿趣味的探索體驗。

