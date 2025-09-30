回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
科技園公司聯同《Tatler》舉辦創科早餐會 與《The Diary of a CEO》Podcast主持人及創業家Steven Bartlett點燃香港創業家精神
香港初創企業與商界領袖參與其首個亞洲巡迴活動 共同探索成功創業者的思維模式
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 - 香港科技園公司（科技園公司）與Tatler昨早邀請香港創科界一同參與 「Keep Up with Steven Bartlett」早餐對談，與全球知名企業家暨《The Diary of a CEO》節目主持人Steven Bartlett進行深度交流。此次對談是HKSTP「I&T Powerhouse」計劃的最新特別活動，旨在匯聚Steven Bartlett等全球創新思想領袖，激發創科動力，推動成功。
這次是Bartlett首度來港香港進行商務訪問，正值香港的全球創新地位躍升至新的高度。根據2025年《全球創新指數》，「深圳-香港-廣州」創新集群獲評為全球第一，超越東京與三藩市。香港科技園的蓬勃發展，正是此創新實力的縮影——園區內已有超過50家企業的創辦人獲選為Tatler Gen.T「Leaders of Tomorrow」，該名單旨在表彰正在重塑未來的年輕夢想家和明日之星。
在「Keep Up with Steven Bartlett」活動中，這位知名播客主持人深入剖析了創業路上的起伏。他分享了從科技前瞻者到媒體開拓者的歷程，並強調全心投入與專注的重要性。他表示：「能驅動我的從來不是單一目標。這聽來或許瘋狂，但我認為，對我而言最重要的狀態是『力求突破』——恰恰是現狀與理想之間的距離，為我提供前進的動力。一旦停止追夢，我的內心反而難以安定。因爲，我熱愛我的工作。我給所有人的建議很簡單：忠於自己。無論你選擇每天工作一小時，還是日以繼夜地拚搏，勇敢成爲自己真正想成爲的樣子。」
香港科技園公司首席市務總監陳漢欣表示：「Steven Bartlett正是展現了當我們釋放創業精神與創新渴望時，所能激發的無限潛能。在科技園公司，同樣的創業精神驅動著我們由25,000創意人才組成的整個創新網絡，持續追求創新，永不停步地探索未來。我們誠邀香港乃至全球所有勇敢的創業者，加入我們的『I&T Powerhouse』網絡，與科技夢想家、創新者及創造者同行，共同將香港的創科發展推向新高，為人類、企業與地球推動變革，創造積極影響。」
兩位與Steven Bartlett對談的香港創業家也分享了他們追求創新與成功的動力。GoGoChart創辦人兼行政總裁魯曉聚表示：「對我而言，真正推動我是內心那種無論如何都要堅持下去的熱情。就像一名長跑選手，我不能停、不願放棄，更不喜歡半途而廢。這樣的信念讓我能屢敗屢戰。事實上，這已經是我的第四次創業，在此之前我曾被拒於門外整整一千次！」
PointFit Technology聯合創辦人兼行政總裁Kenny Oktavius（林堅）則分享指：「我來自印尼，原本只是單純地想打造一個有影響力的產品。但我因為祖母罹病且病情發現得太晚而失去了她，這對我打擊很大，因為這一切本可以預防。當我意識到沒有人在解決這個問題時，我下定決心創立 PointFit，希望將生物標誌物實時監測技術融入日常穿戴裝置，幫助人們及早察覺身體發出的警號。」
此次活動匯聚了年輕科技創業家與亞洲商界精英，Bartlett 透過其首個亞洲巡迴，分享對商業與人生的見解。其主持的《The Diary of a CEO》是全球最受歡迎播客節目之一，擁有超過1,200萬訂閱者；近期著作《The Diary Of A CEO: The 33 Laws for Business & Life》不僅榮登《星期日泰晤士報》暢銷書榜首，更被翻譯成35種語言，成為該市場有史以來銷售最快的書籍。
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港科技園公司
香港科技園公司（科技園公司）於2001年成立，在香港建立了蓬勃的創科生態圈，共支援13間獨角獸企業，匯聚15,000多名研究人才，以及超過2,500間來自26個國家和地區從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展等科技公司，致力將香港發展成為國際創新科技中心。
為配合香港未來發展，科技園公司銳意吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為科技企業及人才在創科路上提供全方位支援。旗下的創科生態圈持續成長，包括位於白石角的香港科學園、九龍塘的創新中心，以及大埔、元朗和將軍澳的三個創新園透過應用科技，重點帶動先進製造業、微電子業及生物科技等行業，朝著香港新型工業化方向發展。
旗下的香港科學園深圳分園位於深圳福田，憑藉「背靠祖國、聯通世界」的優勢，擔當「引進來、走出去」的角色，積極加強創科的跨境交流，支援全球科技企業及人才，提供科研及協作空間，重點支援來自醫療科技、大數據及人工智能、機械人技術、新材料、微電子、金融科技和可持續發展七大領域的企業。
科技園公司將致力透過提供科研基建設施、初創及企業支援服務、專業投資及營商知識、開拓合作夥伴網絡及人才招攬，推動香港創新科技發展，促進創科成為經濟新動力。
更多有關香港科技園公司的詳情，請瀏覽
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
[深度] 美國就業市場流動性大減 各行業招聘陷入停滯
【彭博】— 美國勞動力市場的「低僱傭、低解雇」狀態將數百萬求職者擋在門外。Bloomberg ・ 20 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 12 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 14 小時前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 14 小時前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 19 小時前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 1 天前
TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應
今日有傳媒報導有指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！Yahoo Style HK ・ 1 天前