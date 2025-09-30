科技園公司聯同《Tatler》舉辦創科早餐會 與《The Diary of a CEO》Podcast主持人及創業家Steven Bartlett點燃香港創業家精神

香港初創企業與商界領袖參與其首個亞洲巡迴活動 共同探索成功創業者的思維模式

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 - 香港科技園公司（科技園公司）與Tatler昨早邀請香港創科界一同參與 「Keep Up with Steven Bartlett」早餐對談，與全球知名企業家暨《The Diary of a CEO》節目主持人Steven Bartlett進行深度交流。此次對談是HKSTP「I&T Powerhouse」計劃的最新特別活動，旨在匯聚Steven Bartlett等全球創新思想領袖，激發創科動力，推動成功。





廣告 廣告

《The Diary of a CEO》播客主持人Steven Bartlett昨日出席由香港科技園公司及Tatler舉辦的早餐會，此為其亞洲巡迴之旅香港站的活動之一。



這次是Bartlett首度來港香港進行商務訪問，正值香港的全球創新地位躍升至新的高度。根據2025年《全球創新指數》，「深圳-香港-廣州」創新集群獲評為全球第一，超越東京與三藩市。香港科技園的蓬勃發展，正是此創新實力的縮影——園區內已有超過50家企業的創辦人獲選為Tatler Gen.T「Leaders of Tomorrow」，該名單旨在表彰正在重塑未來的年輕夢想家和明日之星。



在「Keep Up with Steven Bartlett」活動中，這位知名播客主持人深入剖析了創業路上的起伏。他分享了從科技前瞻者到媒體開拓者的歷程，並強調全心投入與專注的重要性。他表示：「能驅動我的從來不是單一目標。這聽來或許瘋狂，但我認為，對我而言最重要的狀態是『力求突破』——恰恰是現狀與理想之間的距離，為我提供前進的動力。一旦停止追夢，我的內心反而難以安定。因爲，我熱愛我的工作。我給所有人的建議很簡單：忠於自己。無論你選擇每天工作一小時，還是日以繼夜地拚搏，勇敢成爲自己真正想成爲的樣子。」



香港科技園公司首席市務總監陳漢欣表示：「Steven Bartlett正是展現了當我們釋放創業精神與創新渴望時，所能激發的無限潛能。在科技園公司，同樣的創業精神驅動著我們由25,000創意人才組成的整個創新網絡，持續追求創新，永不停步地探索未來。我們誠邀香港乃至全球所有勇敢的創業者，加入我們的『I&T Powerhouse』網絡，與科技夢想家、創新者及創造者同行，共同將香港的創科發展推向新高，為人類、企業與地球推動變革，創造積極影響。」



兩位與Steven Bartlett對談的香港創業家也分享了他們追求創新與成功的動力。GoGoChart創辦人兼行政總裁魯曉聚表示：「對我而言，真正推動我是內心那種無論如何都要堅持下去的熱情。就像一名長跑選手，我不能停、不願放棄，更不喜歡半途而廢。這樣的信念讓我能屢敗屢戰。事實上，這已經是我的第四次創業，在此之前我曾被拒於門外整整一千次！」



PointFit Technology聯合創辦人兼行政總裁Kenny Oktavius（林堅）則分享指：「我來自印尼，原本只是單純地想打造一個有影響力的產品。但我因為祖母罹病且病情發現得太晚而失去了她，這對我打擊很大，因為這一切本可以預防。當我意識到沒有人在解決這個問題時，我下定決心創立 PointFit，希望將生物標誌物實時監測技術融入日常穿戴裝置，幫助人們及早察覺身體發出的警號。」



此次活動匯聚了年輕科技創業家與亞洲商界精英，Bartlett 透過其首個亞洲巡迴，分享對商業與人生的見解。其主持的《The Diary of a CEO》是全球最受歡迎播客節目之一，擁有超過1,200萬訂閱者；近期著作《The Diary Of A CEO: The 33 Laws for Business & Life》不僅榮登《星期日泰晤士報》暢銷書榜首，更被翻譯成35種語言，成為該市場有史以來銷售最快的書籍。





發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於香港科技園公司

香港科技園公司（科技園公司）於2001年成立，在香港建立了蓬勃的創科生態圈，共支援13間獨角獸企業，匯聚15,000多名研究人才，以及超過2,500間來自26個國家和地區從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展等科技公司，致力將香港發展成為國際創新科技中心。



為配合香港未來發展，科技園公司銳意吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為科技企業及人才在創科路上提供全方位支援。旗下的創科生態圈持續成長，包括位於白石角的香港科學園、九龍塘的創新中心，以及大埔、元朗和將軍澳的三個創新園透過應用科技，重點帶動先進製造業、微電子業及生物科技等行業，朝著香港新型工業化方向發展。



旗下的香港科學園深圳分園位於深圳福田，憑藉「背靠祖國、聯通世界」的優勢，擔當「引進來、走出去」的角色，積極加強創科的跨境交流，支援全球科技企業及人才，提供科研及協作空間，重點支援來自醫療科技、大數據及人工智能、機械人技術、新材料、微電子、金融科技和可持續發展七大領域的企業。



科技園公司將致力透過提供科研基建設施、初創及企業支援服務、專業投資及營商知識、開拓合作夥伴網絡及人才招攬，推動香港創新科技發展，促進創科成為經濟新動力。



更多有關香港科技園公司的詳情，請瀏覽

www.hkstp.org

。







新聞稿由客戶提供

