科技大學獲推薦籌建醫學院 目標2028年迎來首批醫科生

【Now新聞台】科技大學獲籌備新醫學院工作組推薦，籌建本港第三間醫學院。醫務衞生局局長盧寵茂指，科大在結合醫療及科研策略定位和財務方案具有優勢，會協助及督導科大後續的籌建工作，目標在2028年迎來第一批50名醫科學生，2032年會有首批畢業生投入實習。

醫務衞生局局長盧寵茂：「我們很有信心，由科大去按照他的計劃書去籌建新的醫學院，是可以達致錯位發展、協同創新的重要目標。科大會自資興建一個20億、在清水灣的醫學院綜合大樓，政府亦會預留資源去支持新醫學院的發展，並以教資會的撥款資助新的學額作為醫學院的營運資金。」

