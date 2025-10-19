不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
科技富豪興建末日避難所的原因探討
在科技界，幾位知名的億萬富翁，包括 Mark Zuckerberg、Sam Altman 和 Reid Hoffman 等人，近期正積極參與建設一個全新的人工智能（AI）生態系統，這一動向引起了廣泛的關注與討論。這個新平台被設想為一個開放的AI系統，旨在促進不同開發者之間的合作，並為用戶提供更具創新性和多樣性的應用程序。據報導，這些科技領袖希望透過這個平台，能夠吸引全球的開發者參與，從而創造出一個充滿活力的AI生態圈，並進一步推動科技的進步。
這一計劃的核心在於提供一個更加開放的環境，使得開發者能夠共享資源、工具和數據，並能夠相互合作，這樣的合作不僅能加速產品的開發，還能提升技術的創新性。此外，這個平台的設計也將考慮到用戶的需求，努力提供更加智能化和個性化的服務。這樣的努力無疑是在當前AI技術快速發展的大環境下，尋求一條可持續的發展道路。
除了創建這個平台，這些科技巨頭還在積極探討如何應對AI技術帶來的倫理和法律挑戰。他們意識到，隨著AI技術的普及，相關的法律框架和倫理規範也需要相應地進行調整與完善。這不僅僅是為了保護用戶的隱私和數據安全，更是希望能夠確保技術的發展不會帶來潛在的社會問題。因此，這些科技領導者們正在與政策制定者和專家進行對話，以尋求在技術創新與社會責任之間找到平衡。
在這樣的背景下，市場上對於AI技術的需求持續上升，許多企業也在積極尋求與這些科技巨頭的合作機會。這不僅顯示出業界對於AI未來的信心，也反映出企業在數字轉型過程中對於新技術的迫切需求。隨著各種應用場景的出現，AI技術正逐漸成為企業提升效率、降低成本、甚至創造新商業模式的重要工具。
在未來，這個全新的AI生態系統如果能夠成功運行，將可能對整個科技行業產生深遠的影響。對於開發者而言，這意味著他們將有更多的機會去探索和實現自己的創意；對於用戶而言，則可能會享受到更加智能和便捷的服務體驗。這一切都表明，科技的進步將繼續推動社會的變革，而這些億萬富翁所推動的計劃，無疑是這一變革的重要推手之一。
推薦閱讀
其他人也在看
英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加
英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加TechRitual ・ 13 小時前
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬TechRitual ・ 8 小時前
大舖狂減 $1,700！HUAWEI Pura 80 Pro 低至 $5,988 入手！再送 FreeBuds Pro 4 耳機 + 磁吸流動電源!
最近某大舖網店推出一個相當吸引的優惠，今次主角是 HUAWEI Pura 80 Pro，該機由原價 $7,688，直接落到 $5,988，足足減咗千七蚊，提供紅、白、黑三款顏色。Mobile Magazine ・ 3 小時前
Ubisoft成立新公司掌管《刺客教條》系列，20年主管遭「非自願離職」
Ubisoft 最近接受騰訊的 25% 股權收購後，成立子公司 Vantage Studios 轉移了《刺客教條》、《極地戰嚎》和《虹彩六號》的所有權，而這個轉移明顯直接影響了遊戲的未來，開發《刺客教條》系列20年主管馬克-亞歷克西斯·科特 (Marc-Alexis Côté) 離職後在 Linkdin 表示自己是非自願離開的，是在婉拒這個子公司職位後，被 Ubisoft 要求辭職。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Tesla FSD 里程保險幾乎免費的提議
最近，Tesla 的創始人 Elon Musk 在社交媒體上表示，對於為 Tesla 的全自動駕駛（FSD）行 […]TechRitual ・ 1 天前
AI 性交流的時代來臨
這是《The Stepback》，一份每週的通訊，深入分析科技界的一個重要故事。如需了解有關人工智能及其行業權 […]TechRitual ・ 19 小時前
Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡
據報導，Tesla 正在考慮未來是否仍然在其車輛中提供鑰匙卡。這一可能性引發了市場的廣泛關注，因為鑰匙卡一直是 […]TechRitual ・ 14 小時前
國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機
據央視新聞報導，國家安全機關近日破獲了一起由美國國安局發起的特大網路攻擊案，據稱相關部門已經掌握了對方攻擊入侵中國國家授時中心的「鐵證」。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!
OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!Mobile Magazine ・ 3 小時前
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台
近期有日本投資銀行的報告顯示，iPhone Air 銷情未符合預期，令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Oklo 與 newcleo 簽署協議 共同發展先進核燃料
Oklo 與 newcleo 簽署協議 共同發展先進核燃料TechRitual ・ 1 天前
Vertu 緯圖發佈奢侈旗艦手機 Agent Q，鰐魚皮包裹機身，320個瑞士手工零件
文章來源：Qooah.com 奢侈品廠商 Vertu 緯圖在倫敦 Harrods 百貨，正式發佈全新旗艦手機 Agent Q，標誌著品牌「回歸精神故鄉 —— 在奢華巔峰之上，融合突破性創新」。 Agent Q 在核心規格上表現強勁。它搭載 6.02吋 AMOLED 屏幕，解像度 1080×2340，刷新率達 120Hz，視覺體驗流暢清晰。配備 Snapdragon 8 Elite 處理器，搭配 16GB RAM 與 512GB/1TB 可選存儲，能輕鬆應對各類使用需求。續航上，內置 5565mAh 電池，支援 65W 有線快充，告別續航焦慮。 主鏡為 5000 萬像素、35mm 焦距，採用Sony IMX906 傳感器，具備 OIS 防抖與 f/1.59 至 f/4.0 可變光圈；超廣角 5000 萬像素，使用豪威 OV50D 傳感器，支援 2.5cm 超級微距和 122 度超廣角；長焦 6400 萬像素，支援 2 倍光學變焦與 OIS 防震，採用豪威 OV64B 傳感器，前置鏡頭也有 3200 萬像素，滿足多元拍攝場景。 安全與服務是賣點。手機配備獨立加密處理器，提供軍工級加密，還有Qooah.com ・ 1 天前
美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓
美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓TechRitual ・ 1 天前
美陸戰隊實彈越公路上空 加州主要幹道關閉
（法新社華盛頓18日電） 美國副總統范斯今天出席在加州彭多頓營舉行的美國陸戰隊成立250週年閱兵儀式，期間因實彈火砲飛越公路，導致一條主要公路關閉。加州公路警察警告，彭德爾頓營（Camp Pendleton）附近州際5號公路沿海路段上空的實彈可能分散駕駛注意力，因此下令封閉該高速公 然而，美國陸戰隊官員則表示，在彭多頓營的砲擊屬例行訓練，並無任何不安全之處。法新社 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史低價，HK$610 入平價潮酷智能手錶
想要一款外觀別緻的智能錶但又不想付出太大代價？那不妨看看 Nothing 旗下平價品牌正在以歷史低價促銷的 CMF Watch 3 Pro。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
法國前總統沙柯吉將於21日入獄 成為首位入監歐盟前元首
（法新社巴黎18日電） 法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄的歐盟國家前元首。沙柯吉將成為自二戰以來，首位被判入獄的法國國家領導人。法新社 ・ 1 天前
湯水食譜｜Cici安心寧神湯水 赤靈芝太子參茯神湯
赤靈芝能安心寧神，適宜心神不寧，而茯神健脾之餘，亦能安神，cici飲後真係可以一覺瞓到天光，大家快啲試下啦 !Cook1Cook煮一煮 ・ 10 小時前
股票交易員指南：中國擴大稀土管制對市場意味著什麼
自美國政府入股以來上漲了逾150%，因後者能幫助其擴大產能。正在開發格陵蘭礦藏的加拿大礦業公司Critical Metals Corp.和Huntington Ingalls Industries Inc.Bloomberg ・ 3 小時前
關稅局勢衝擊阿里巴巴股價！或是買進機會、分析師上調目標價
受關稅政策不確定性影響，阿里巴巴股價近期下跌近 3%，分析師認為這可能是一個買入良機。AI 業務與中國經濟回暖助力阿里巴巴股價回升。鉅亨網 ・ 1 天前
美國AI繁榮的另一面：納稅人面臨就業與生活成本壓力
人工智慧（AI）正徹底改變美國經濟與就業環境，從 ChatGPT 引發的投資熱潮到企業廣泛取代人力，美國納稅人面臨能源與財務成本上升的壓力，退休儲蓄與工作安全受挑戰。鉅亨網 ・ 23 小時前