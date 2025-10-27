科技巨擘財報受矚目 美股收漲各大指數創新高

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 23 小時前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 13 小時前
特朗普廢優惠 美電動車投資暴跌33% 70億計畫泡湯
英國《金融時報》周日 (26 日) 報導，業內人士及專家警告，特朗普政府支持燃油車的政策轉向，正使美國電動車投資大幅下滑，此舉恐在全球電動車競賽中進一步落後中國。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表亞洲及新興市場策略報告，該行表示所研究蓋的亞洲及新興市場目前估值水平已接近其2026年6月「牛市」情境目標，幾乎完全由估值擴張推動，該行認為除非全球增長從當前水平顯著回升，否則懷疑此走勢或難以持續。 大摩列出港股、中概股及A股焦點股名單，全部均予「增持」評級： 股份 阿里巴巴(BABA.US) 長江電力(600900.SH) 寧德時代(300750.SZ) 映恩生物-B(09606.HK) 樂鑫科技(688018.SH) 港交所(00388.HK) 香港電訊(06823.HK) 國電南瑞(600406.SH) 中石油(00857.HK) 中國財險(02328.HK) 匯川技術(300124.SZ) 春秋航空(601021.SH) 舜宇(02382.HK) 騰訊(00700.HK) (wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
傳香港賽馬會以折讓價出售十億美元投資組合
《彭博》引述消息人士報道，香港賽馬會以折讓價向多倫多Dawson Partners，出售基金投資組合中總值10億美元的資產。AASTOCKS ・ 20 小時前
阿里前CEO張勇斥半億入市 購希慎中半山竹林苑豪宅
希慎興業早前公布，已將旗下正在拆售的中半山豪宅「竹林苑」一個住宅單位，出售予其獨立非執行董事、阿里巴巴前主席兼首席執行官張勇，作價為5,354萬港元。28Hse.com ・ 13 小時前
聞泰科技：荷蘭政府接管安世半導體對盈利能力或受衝擊
內地半導體企業聞泰科技(600745.SH)發布季度財報時警告稱，若無法在年底前重新獲得芯片子公司安世半導體(Nexperia)控制權，公司可能面臨收入、利潤及現金流階段性下調風險，盈利能力或受衝擊。 受益於產品線的強勁需求，聞泰科技第三季度利潤勝市場預期，芯片業務收入按年增長12.2%。不過，公司表示，荷蘭政府接管安世半導體一事的走向和潛在影響難以具體量化，半導體業務後續能否保持首三季良好發展勢頭暫存不確定性。 安世半導體為全球重要的芯片供應商，其產品廣泛用於大眾汽車等製造商生產的車輛中。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
國際金融｜黃金牛市掀搶人潮 黃金交易員冷板凳變熱煎堆 貿易公司出高3倍獎金請人
國際金價今年表現強勁，帶動市場對黃金交易人才的需求急劇上升。據業界消息，貿易公司、對沖基金及銀行正展開一場激烈的黃金交易員爭奪戰，相關職位薪酬水漲船高，部分崗位獎金甚至較傳統銀行高出兩至三倍，反映黃金市場結構性轉變。BossMind ・ 16 小時前
12年最慘烈崩盤！黃金牛市接近結束？ 盤點史上14次大跌原因
現貨金價上周二 (21 日) 單日暴跌 5.31%，創 12 年來最大單日跌幅紀錄，為史上第 15 大單日跌幅，更被高盛交易員形容為「妖股式崩盤」。這場急跌不僅終結黃金連 9 周上漲趨勢，更引發市場激烈爭論是長期多頭市場中的技術性調整，還是趨勢逆轉的開端。鉅亨網 ・ 1 天前
高市早苗與川普會晤前 日經225指數突破50,000點關口
日經225指數首次突破50,000點心理關口，因日本新首相上任後對經濟成長的樂觀情緒升溫疊加中美摩擦緩和提振了投資者情緒。Bloomberg ・ 19 小時前
美股日誌｜憧憬中美言和 三指數破頂
美股造好，三大指數齊創新高，標普500指數首次在6,800點以上收市。美國稱與中國達成貿易框架的共識，市場憧憬本周稍後的中美峰會可能達成協議，風險資產上漲。Yahoo財經 ・ 1 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 17 小時前
利多變利空？美中稀土休戰 礦商股價瞬間跳水
根據《路透》周一 (27 日) 報導，美中兩國在稀土及關鍵礦物領域達成暫時「停火」協議後，美國上市稀土礦商周一美股盤前股價一度重挫逾 8%，反映市場對供應中斷疑慮的降溫。這項框架協議將暫緩美國原定自 11 月 1 日生效的對中關稅計畫，鉅亨網 ・ 11 小時前
華爾街興起新式賭局：折價購買關稅退稅權 押特朗普將在高院敗訴
【彭博】— 華爾街銀行正在安排押注美國最高法院將會推翻總統特朗普關稅的相關交易。雖然成功的概率算不上高，但進行此番押注的對沖基金如果押中本屆政府的標誌性政策將被判違法，那麼將會獲得可觀的回報。Bloomberg ・ 2 天前
特斯拉董事會主席：若1萬億美元薪酬方案未獲批 馬斯克或離職
特斯拉(TSLA.US)董事會主席Robyn Denholm周一致函股東，呼籲在公司年度股東大會前支持行政總裁馬斯克近1萬億美元的薪酬方案，稱馬斯克對公司未來發展至關重要。 Denholm表示，特斯拉正邁向「不只是汽車公司」的新階段，需要聚焦於全自動駕駛及人形機器人Optimus，而馬斯克是推動公司轉型的核心人物，稱沒有馬斯克，特斯拉可能失去重大價值，因為市場或不再以長遠目標評價公司。 不過該薪酬方案近期引發爭議。投票顧問機構ISS建議股東反對，而多個工會及企業監督團體上周亦成立「ake Back Tesla」網站，批評馬斯克推動右翼政治及散播陰謀論，損害品牌形象。 特斯拉年度股東大會將於11月6日舉行。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
《全日速報》恆指升273點; 恆生科技指數升111點 阿里巴巴升逾3% 中國宏橋、申洲、神華、農行、大唐發電創新高 成交暢旺
恆指全日收26,433點，升273點或1.0%。恆生科技指數報6,171點，升111點或1.8%。國指升103點或1.1%，報9,467點。大市成交額2,670.77億元。 活躍重磅股表現: 阿里巴巴(09988.HK) 收173.6元，上升3.1%； 騰訊(00700.HK) 收656元，上升2.9%； 港交所(00388.HK) 收434.2元，上升2.2%； 美團(03690.HK) 收102元，上升1.4%； 小米集團(01810.HK) 收45.8元，下跌0.3%； 異動恆指及國指成份股: 百度集團－ＳＷ(09888.HK) 收125.1元，上升6.2%； 藥明康德(02359.HK) 收115元，上升4.1%； 中芯(00981.HK) 收82.8元，上升3.5%； 中國宏橋(01378.HK) 收28.62元，上升3.2%，創新高； 申洲(02313.HK) 收70.45元，上升1.9%，創新高； 神華(01088.HK) 收41.9元，上升1.7%，創新高； 農行(01288.HK) 收6.06元，上升0.5%，創新高； 異動綜合中小型股: 山高控股(00412.HK)AASTOCKS ・ 15 小時前
《大行》友邦(01299.HK)投資評級及目標價(表)
高盛、花旗、瑞銀料友邦保險(01299.HK)將於本周五(31日)早上公布第三季營運數據，受惠香港地區新業務價值強勁增長所帶動，本網綜合5間券商預測，友邦今年第三季新業務價值料介乎12.88億至14.05億美元，對比去年同期11.61億美元，按實質滙率(AER)計按年升11%至21%，中位數13.53億美元，按年升16.5%。投資者將聚焦友邦管理層對內地、泰國市場復甦進度、未來業務策略、新業務價值毛利率指引等。 下表列出8間券商對其評級及目標價： 券商│投資評級│目標價 摩根大通│增持│105元 花旗│買入│99元 海通國際│優於大市│97.8元 摩根士丹利│增持│96元 美銀證券│買入│90元 瑞銀│買入│88元 富瑞│買入│85元 高盛│買入│85元 (fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
避險基金瘋了！棄電力追晶片 AI硬體10月押注規模創8年高 半導體股被掃貨到缺貨
全球避險基金近期對 AI 相關技術硬體的買盤持續升溫。高盛集團 (GS-US) 最新報告顯示，全球避險基金本月對 AI 技術硬體的投資部位創下 2016 年來新高，主要資金流向鉅亨網 ・ 1 天前
黃金牛市上周劇烈回調後 全球「抄底客」湧入市場
貴金屬市場上周經歷了一次戲劇性的急劇修正，金價曾飆升至接近每盎司 4400 美元的歷史高點，並在尾盤觸及 4381 美元上方的峰值。隨後，黃金價格在周二暴跌多達 6.3%，創下自 2013 年以來最大的單日跌幅。鉅亨網 ・ 14 小時前
《大行》摩通：滙控(00005.HK)就馬多夫詐騙案訴訟撥備11億美元 料股價反應負面
摩根大通發表報告表示，滙豐控股(00005.HK)公布會在今年第三季計提11億美元撥備，此舉與盧森堡法院就Herald Fund SPC一案的裁決有關，該基金為投資於Bernard Madoff’s (馬多夫)龐氏騙局。儘管此撥備屬於重大特殊項目，且不會影響經調整ROTE及股息，但將對普通股權一級比率(CET1)造成約15個基點的影響，料股價反應負面。需注意，摩根大通及綜合市場共識對滙控2025年第三季度減損費用預期分別為13億及10億美元，而該行認為額外的11億美元撥備並未被市場預期。 就訴訟背景：自2009年起，滙控一直面臨與 Bernard Madoff欺詐案相關的盧森堡法律訴訟，其中Herald Fund SPC要求追回25億美元的證券及現金，或56億美元的損害賠償(均含利息)。10月24日，盧森堡法院駁回了滙豐就證券追回的上訴，但接納了現金追回的上訴，促使滙豐提出第二次上訴。在此期間，滙豐將於2025年第三季度確認11億美元撥備，對CET1比率造成約15個基點的影響。由於上訴程序仍在進行且索償金額計算複雜，最終財務影響仍存在不確定性。值得注意的是，除Herald外，另有四宗與AASTOCKS ・ 16 小時前