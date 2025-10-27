科技巨擘財報受矚目 美股收漲各大指數創新高

摩根大通發表報告表示，滙豐控股(00005.HK)公布會在今年第三季計提11億美元撥備，此舉與盧森堡法院就Herald Fund SPC一案的裁決有關，該基金為投資於Bernard Madoff’s (馬多夫)龐氏騙局。儘管此撥備屬於重大特殊項目，且不會影響經調整ROTE及股息，但將對普通股權一級比率(CET1)造成約15個基點的影響，料股價反應負面。需注意，摩根大通及綜合市場共識對滙控2025年第三季度減損費用預期分別為13億及10億美元，而該行認為額外的11億美元撥備並未被市場預期。 就訴訟背景：自2009年起，滙控一直面臨與 Bernard Madoff欺詐案相關的盧森堡法律訴訟，其中Herald Fund SPC要求追回25億美元的證券及現金，或56億美元的損害賠償(均含利息)。10月24日，盧森堡法院駁回了滙豐就證券追回的上訴，但接納了現金追回的上訴，促使滙豐提出第二次上訴。在此期間，滙豐將於2025年第三季度確認11億美元撥備，對CET1比率造成約15個基點的影響。由於上訴程序仍在進行且索償金額計算複雜，最終財務影響仍存在不確定性。值得注意的是，除Herald外，另有四宗與

AASTOCKS ・ 16 小時前