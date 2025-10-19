香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
科技巨頭興建防災掩體背後的原因
在當今科技界，許多科技億萬富翁，包括 Mark Zuckerberg、Sam Altman 和 Reid Hoffman 等人，正在積極開發一個名為「X」的社交媒體平台。此平台旨在提供用戶一個全新的社交體驗，並希望能夠挑戰現有的社交媒體巨頭，如 Facebook 和 Twitter。根據報導，這個新平台的設計理念是基於用戶的隱私和數據安全，並且將會有一系列創新的功能，讓用戶能夠更好地掌控自己的個人信息。這些億萬富翁們相信，隨著用戶對數據隱私的日益關注，市場對這種以隱私為核心的社交媒體平台將會有著巨大的需求。
X 平台的特點之一是其人工智能技術的應用，這不僅可以提升用戶的互動體驗，還能通過先進的算法來篩選和推薦內容。這種技術的引入，將使得用戶在瀏覽時更加容易找到感興趣的話題和社群，從而增加平台的活躍度。此外，X 平台還可能推出一些新的商業模式，例如訂閱制服務，讓用戶能夠獲得更多的個性化內容和服務。這些特點使得 X 平台在功能上與傳統的社交媒體有所區別，並且為用戶提供了更多的選擇。
這些科技領袖的合作，顯示了他們對於未來數字社交環境的深遠思考。隨著社交媒體的快速發展，各大平台之間的競爭也日益激烈。這些億萬富翁的聯手，或許能夠為市場帶來新的活力和創新。然而，隨著新平台的推出，相關的監管問題也隨之而來。社會各界對於數據隱私和用戶權益的關注，將會對 X 平台的運營產生影響。這意味著，如何在創新與合規之間取得平衡，將是 X 平台未來成功的關鍵因素之一。
在科技行業內，這種億萬富翁之間的合作並不常見，反映出他們對於市場未來走向的共同願景。這不僅僅是一個新的社交媒體平台的誕生，更可能是未來數字社交生態系統的重大轉型。隨著計劃的逐步推進，業界和用戶都將密切關注 X 平台的發展動態，並期待它能在不久的將來為我們帶來耳目一新的社交體驗。
推薦閱讀
其他人也在看
Tesla Cybercab 現身於 Giga Texas 撞擊測試設施
雖然這些車輛被遮蓋著，但人們仍然能輕易辨識出 Cybercab 的流線型設計和緊湊的車身尺寸。這款車的外觀不僅 […]TechRitual ・ 1 天前
英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加
英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加TechRitual ・ 13 小時前
《新一代 Pokemon 遊戲即將登場》
本週的 Installer No. 102 帶來了一些精彩的內容，包括一款值得為之取消周末計劃的 Pokémo […]TechRitual ・ 19 小時前
Oklo 與 newcleo 簽署協議 共同發展先進核燃料
Oklo 與 newcleo 簽署協議 共同發展先進核燃料TechRitual ・ 1 天前
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬
巴伐利亞發現罕見 2,000 年歷史羅馬圓形墓葬TechRitual ・ 8 小時前
美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓
美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓TechRitual ・ 1 天前
Ubisoft成立新公司掌管《刺客教條》系列，20年主管遭「非自願離職」
Ubisoft 最近接受騰訊的 25% 股權收購後，成立子公司 Vantage Studios 轉移了《刺客教條》、《極地戰嚎》和《虹彩六號》的所有權，而這個轉移明顯直接影響了遊戲的未來，開發《刺客教條》系列20年主管馬克-亞歷克西斯·科特 (Marc-Alexis Côté) 離職後在 Linkdin 表示自己是非自願離開的，是在婉拒這個子公司職位後，被 Ubisoft 要求辭職。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
AI 性交流的時代來臨
這是《The Stepback》，一份每週的通訊，深入分析科技界的一個重要故事。如需了解有關人工智能及其行業權 […]TechRitual ・ 19 小時前
Elon Musk 宣佈 Tesla FSD V14.2 將廣泛推出
Elon Musk 最近在社交媒體平台 X 上分享了最新消息。這一信息引起了廣泛的關注，因為它涉及 Tesla […]TechRitual ・ 1 天前
國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機
據央視新聞報導，國家安全機關近日破獲了一起由美國國安局發起的特大網路攻擊案，據稱相關部門已經掌握了對方攻擊入侵中國國家授時中心的「鐵證」。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!
OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!Mobile Magazine ・ 3 小時前
Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡
據報導，Tesla 正在考慮未來是否仍然在其車輛中提供鑰匙卡。這一可能性引發了市場的廣泛關注，因為鑰匙卡一直是 […]TechRitual ・ 14 小時前
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台
近期有日本投資銀行的報告顯示，iPhone Air 銷情未符合預期，令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
美陸戰隊實彈越公路上空 加州主要幹道關閉
（法新社華盛頓18日電） 美國副總統范斯今天出席在加州彭多頓營舉行的美國陸戰隊成立250週年閱兵儀式，期間因實彈火砲飛越公路，導致一條主要公路關閉。加州公路警察警告，彭德爾頓營（Camp Pendleton）附近州際5號公路沿海路段上空的實彈可能分散駕駛注意力，因此下令封閉該高速公 然而，美國陸戰隊官員則表示，在彭多頓營的砲擊屬例行訓練，並無任何不安全之處。法新社 ・ 1 天前
Tesla FSD 里程保險幾乎免費的提議
最近，Tesla 的創始人 Elon Musk 在社交媒體上表示，對於為 Tesla 的全自動駕駛（FSD）行 […]TechRitual ・ 1 天前
法國前總統沙柯吉將於21日入獄 成為首位入監歐盟前元首
（法新社巴黎18日電） 法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄的歐盟國家前元首。沙柯吉將成為自二戰以來，首位被判入獄的法國國家領導人。法新社 ・ 1 天前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 4 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 21 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前