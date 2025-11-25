科技業牽動 信義：台灣大道生活軸線成形

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
[NOWnews今日新聞] 台積電位於中科台中園區的1.4 奈米先進製程新廠於本月動工，預計 2028 年量產。信義房屋中二區協理王聖憲表示，這是台積電先進製程首次進入台中市區，象徵科技產業與市區生活圈距離更加貼近，也讓中科沿著台灣大道延伸至市政核心的「科技生活軸線」逐漸成形。由於中科就業人口在購屋時最重視屋齡、總價與生活機能，部分需求便順勢往具備供應鏈聚集、機能完善的七期延伸，形成沿台灣大道串連的生活帶。
信義房屋中科東大店長范阮鳴表示，中科台中園區目前約有 2.5 萬名就業人口，未來隨台積電量產，可望再創造 8,000 名以上相關人力，為區域房市創造需求。不過，由於仍在動工初期，新就業人口尚未湧入，現階段市場多以提前了解與觀望為主，尚未在價量上出現明顯變化，但整體而言，台積新廠落腳中科屬於正向因素，也看好未來大量就業人口帶來的發展動能。
范阮鳴分析，在中科周邊的置產族群特性較為明確，通常以單身族與新婚小家庭為大宗，偏好總價在2,000萬元內的電梯大樓，屋齡最好低於15年。這類物件單價介於50-60萬之間，若是新調職或短期進駐的工程與外包人力，則會先選擇租屋，以 1–2 房、具裝潢與管理品質的物件最受青睞，月租行情約落在 1.5–2 萬元左右。
隨著台積電進駐中科，由國際半導體設備商形成的「台積供應鏈」布局同樣受到矚目，包括艾司摩爾（ASML）、東京威力科創（TEL）、美商科磊（KLA）與日商基恩斯（KEYENCE）等企業皆選擇在七期重劃區設置據點，也讓中科與七期在產業與生活圈上出現更明確的連結。
信義房屋台中新光店經理林芝槐表示，七期為台中市最核心的生活圈之一，以頂級規格的中、大坪數住宅著稱，也是品牌建商集中推案的指標區域。若以一般標準品的三房兩廳物件為例，依據地段、設施與建商條件不同，屋齡十年內的新古屋至預售案的平均單價多落在每坪約 70–100 萬元之間。七期有捷運綠線市政府站、四大百貨、國家歌劇院與大片綠地等良好機能，加上多數社區擁有完善公設與管理水準，使七期成為高階族群及重視生活品質的換屋買方首選，未來藍線完工後，將在市政府站與綠線交匯，也與中科形成互補的雙核心住宅市場。
王聖憲總結，台積電新廠動工象徵台中首次出現由科技族群重新描繪的生活軸線，從中科沿著台灣大道延伸至市政核心，隨著建廠進度推進及人口逐步到位，捷運藍線通車及周邊等重大建設陸續成形，這條以科技產業為核心的生活軸線將更加明確，成為未來台中房市發展的重要觀察方向。
