科技業、傳產出手 台北市商辦連3年破200億

[NOWnews今日新聞] 受產業景氣及金融環境影響，辦公市場買賣氣氛連帶受影響，今年前9月台北市辦公市場交易量較去年同期減幅約20%，但受惠於產業剛需基本盤支撐，台北辦公市場連三年來，仍維持兩百億元以上的成交熱度，值得關注的是，關鍵買方除了近年最夯的新興科技業外，資金雄厚的傳產企業也是辦公室購買大戶。

據信義全球資產公司統計，今年截至9月20日為止，上市櫃法人台北辦公市場交易額為215億元，這是市場連續第三年來站上兩百億元水位。累計近三年，上市櫃法人已在台北市投入708億元購置辦公與廠辦產品。

總經理林三智分析，近年台北辦公市場買盤以自用需求為主，AI、半導體等新興科技發展，推升相關廠商及供應鏈業者辦公空間需求，科技業躍居重量級買方，總計科技業近三年在台北共投資238億元購置辦公室，包括：崇越科技於2023年砸下54億元購入內科洲子街全棟大樓；台達電2024年以約48億元包下內科利豐大樓、瑞光大樓；祥碩科技今年以19億元入手全球新創科技中心部分樓層。

其實另一產業也挾著雄厚資金進場。總經理林三智說明，許多傳產企業營運穩健，多年來累積豐厚的資產底蘊，除了考量自用需求外，在通膨環境及金融市場多重不確定性下，企業主更重視靈活的資金配置及資產活化，辦公產品成為企業布局熱門標的，近三年傳產業者在台北市共投資168億元購置辦公產品。包括：金地遠實業2023年時以72億元買下新光中山大樓部分樓層；統一超商今年透過信義全球資產公司以43億元包下內科V PARK全棟大樓。

台北辦公市場交易最熱區，由內科園區拿下，近三年累計交易量達290億元。總經理林三智分析，內科園區有成熟的產業發展題材，辦公室買賣單價比起市區大樓也更有競爭力，加上屋齡普遍較新，買方通常不需負擔過高的裝修費用，使得內科躍居台北辦公市場交易重心。

進一步分析，在近三年內科成交辦公產品中，千坪以上(含整棟)交易件數佔約48%，顯見大坪數、企業總部產品受買方高度關注。信義全球資產公司於內科堤頂大道有全新落成整棟辦公大樓銷售中，3,594大坪數使用空間，滿足企業多元辦公使用需求，業務總監康錫晃表示，全棟產品在市場中具備高度稀缺性，不僅空間規劃可直接因應企業需求量身打造，還可藉由大樓冠名提升品牌形象與廣告效益，是目前內科市場中少見的優質產品。

總經理林三智說明，除了內科聚落，台北市區核心商圈也是辦公市場焦點。市區辦公產品位在精華商業區、大樓具指標性與知名度、更有後續都更改建效益等優勢，持續吸引買方目光。但隨著市中心屋齡較新的指標商辦大樓單價陸續推升至百萬元水準，價格超出部分買方預期，致使洽談時程拉長，是今年辦公交易熱度趨緩的主因。因此，建議有處分需求的屋主，在定價策略上可貼近市況彈性調整，適度價格修正將有助於縮短洽談週期，提高市場接受度，加速在今年完成成交進程。



