科技聲學的第五代革新 Harman Kardon Soundsticks 5

當一款音響能夠被紐約現代藝術博物館（MoMA）永久收藏，它早已超越了單純的功能性產品，成為設計史上的藝術品。Harman Kardon 經典的 Soundsticks 系列來到第五代，這次不只是外型上的致敬，更是在連接技術、聲學性能及智能控制上的全面突破。Harman Kardon Soundsticks 5 正式登陸香港，為追求品味與音質的用家帶來耳目一新的體驗。





經典透明設計配上動態燈效

Soundsticks 5 延續了品牌標誌性的全透明圓頂設計，搭配時尚配色與金屬點綴，讓音響本身就是一件擺設藝術品。這次特別加入了可自由切換的 5 款主題動態燈光模式及 1 款靜態燈光模式,透過官方 Harman Kardon One App 就能輕鬆調整燈效,無論是想營造放鬆、浪漫還是派對氛圍,都能實現聲光合一的沉浸式體驗。抬高設計的重低音喇叭不僅增添視覺層次,右喇叭底部更配備直覺式觸控功能,讓操作變得更加簡便。

廣告 廣告





三分頻立體聲學帶來飽滿音場

在音質表現上，Soundsticks 5 採用三分頻立體聲學設計，配備 6 個 40mm 中音單元、2 個 25mm 絲質圓頂高音單元，以及 1 個 5.25 吋向下發聲的重低音喇叭，總輸出功率達 190W RMS。這樣的配置能夠精準重現人聲與樂器細節，從輕柔的爵士樂到震撼的派對音樂，都能呈現出層次分明、飽滿有力的音效。頻率響應範圍覆蓋 40Hz 至 20kHz，無論是低頻的澎湃震撼還是高頻的清晰透亮，都能完整呈現。





HDMI ARC 及 Dolby 音效首度加入

Soundsticks 5 首次支援 HDMI ARC 連線，搭配 Dolby Audio 技術，讓你在看電影、追劇或打遊戲時，能夠即時連接電視享受更高品質的杜比沉浸式音效，大幅提升音質清晰度與觀影臨場感。此外，產品還配備藍牙 5.4 技術，提供更穩定流暢的無線連接體驗。如果想要更震撼的環繞音效，還可以透過 Auracast 技術串聯多台喇叭同步播放，在家中打造猶如電影院般的全方位音場，這也是為什麼不少用家會選擇一次購入兩台的原因。



