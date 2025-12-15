科技股疑慮再起 亞股隨美股跌勢普遍收低

（法新社香港15日電） 隨著兩家大型科技企業公布疲軟財報，市場對人工智慧（AI）題材帶動的科技股漲勢再度浮現疑慮，質疑大量資金投入AI是否明智，亞洲股市今天跟隨華爾街股市跌勢普遍收低。

美國聯邦準備理事會（Fed）上週決議連續第3度降息後，市場交易員暫將目光從貨幣政策轉向其他焦點。不過，未來幾天將公布的美國重要經濟數據，包括就業與通膨，仍可能左右聯準會下月會議的決策方向，市場高度關注。

全球股市過去兩年在科技股領軍下大幅上漲，各大企業積極投資與AI相關的一切，晶片巨擘輝達（Nvidia）更於10月成為全球首家市值突破5兆美元的公司。

廣告 廣告

然而，近來投資人憂心科技股估值過高，且AI投資回收恐需一段時間，甚至未必能帶來回報，科技股面臨壓力。

上週，甲骨文（Oracle）與博通（Broadcom）公布令人失望的財報，進一步加深市場疑慮。美股標普500指數與以科技股為主的那斯達克指數12日雙雙跌逾1%，亞洲股市今天也在科技股跌勢拖累下走低。

東京、首爾、台北與香港股市今天跌幅皆逾1%；雪梨、新加坡股市也出現明顯賣壓。相較之下，馬尼拉小幅上揚，威靈頓股市則近乎持平。