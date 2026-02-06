科技股重挫拖累美股 亞股接棒多收低

（法新社香港6日電） 由於投資人對人工智慧（AI）數千億美元投資規模的疑慮日益加深，拖累科技股重挫，連續第3天重創華爾街股市，亞洲股市今天跟隨美國股市頹勢多收低。

這波賣壓蔓延至各類資產，白銀價格再受重創，比特幣則是跌破重要關卡，自從美國總統川普（Donald Trump）勝選以來的所有漲幅全數回吐。

前一天華爾街股市三大指數在那斯達克指數領跌下收低。以科技股為主的那斯達克指數創下川普4月宣布對等關稅引發股市大跌以來最大3日跌幅。

亞股今天延續前一天的美股跌勢，之前因科技股權重較高領漲亞股的首爾股市，盤中一度大跌約5%，終場跌幅收斂至1.4%。

香港、上海、新加坡、雪梨和台北股市都收跌，東京和馬尼拉股市則是收漲。

國際信評公司穆迪（Moody's）以財政體質、外匯儲備與國營事業負債疑慮為由，調降印尼主權債信評等至負向後，雅加達股市今天收盤重挫逾2%。