科技部冀聚焦國家需求科學難題 15間在港全國重點實驗室獲授牌

本港全國重點實驗室授牌

國家科學技術部向本港15間「全國重點實驗室」授牌，部長陰和俊期望它們可進一步強化定位，聚焦國家需求背後的科學難題，又希望本港可發揮國際化科研優勢，聚集海內外頂尖人才。特首李家超表示，獲授牌的實驗室所屬的5間本地大學均為全球百強大學，彰顯香港的科研實力，未來將提速、提效推動河套深港科技創新合作區發展。

本港的全國重點實驗室上月開始營運，率團訪港的陰和俊昨到政府總部參與授牌儀式，向各實驗室代表頒授「金色招牌」。獲授牌的實驗室來自5間資助大學，包括港大的新發傳染性疾病全國重點實驗室、中大的轉化腫瘤學全國重點實驗室、城大的海洋環境健康全國重點實驗室和科大的神經系統疾病全國重點實驗室等。

陰和俊表示，向15間實驗室授牌是國家對香港科研實力的認可，期望它們聚焦國家需求背後的科學難題，力爭基礎理論研究、關鍵核心技術方面有更多原創、有引領性的重大突破，搶佔全球科技競爭的「制高點」。他並希望本港發揮國際化科研優勢，營造開放包容、追求卓越的學術氛圍，聚集海內外頂尖人才。

周霽盼加強產學研用創新協同

李家超稱，獲授牌的實驗室均來自全球百強本地大學，彰顯香港的科研實力，又稱實驗室將提供重要平台，促進海內外頂尖大學和科研機構合作，匯聚全球各地優秀科研人才，協助營造香港成為國際高端人才集聚高地。到場見證授牌的中聯辦主任周霽，期待香港進一步加強「產學研用」的創新協同，大力推進科研成果轉化落地，令更多產業技術從實驗室走向市場，更好轉化為實際生產力和經濟發展的高質量增長點。

為配合國家整體發展規劃，創新科技署前年底開始國家重點實驗室重組工作，國家科技部今年1月批准15間香港實驗室重組為全國重點實驗室，特區政府每年會對每一間全國重點實驗室提供2,000萬元科研經費。

港大校長張翔、中大校長盧煜明等都是全國重點實驗室主任，其中張翔表示會繼續保持國際聯通合作，繼續培養及吸引頂尖人才。盧煜明就稱，未來數年擬從基本研究、應用研究及落地發展「科技一條龍」，又計劃放眼大灣區的臨床資源，進行一些以往沒法做到的大型臨床研究。

