渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
科技部冀聚焦國家需求科學難題 15間在港全國重點實驗室獲授牌
國家科學技術部向本港15間「全國重點實驗室」授牌，部長陰和俊期望它們可進一步強化定位，聚焦國家需求背後的科學難題，又希望本港可發揮國際化科研優勢，聚集海內外頂尖人才。特首李家超表示，獲授牌的實驗室所屬的5間本地大學均為全球百強大學，彰顯香港的科研實力，未來將提速、提效推動河套深港科技創新合作區發展。
本港的全國重點實驗室上月開始營運，率團訪港的陰和俊昨到政府總部參與授牌儀式，向各實驗室代表頒授「金色招牌」。獲授牌的實驗室來自5間資助大學，包括港大的新發傳染性疾病全國重點實驗室、中大的轉化腫瘤學全國重點實驗室、城大的海洋環境健康全國重點實驗室和科大的神經系統疾病全國重點實驗室等。
陰和俊表示，向15間實驗室授牌是國家對香港科研實力的認可，期望它們聚焦國家需求背後的科學難題，力爭基礎理論研究、關鍵核心技術方面有更多原創、有引領性的重大突破，搶佔全球科技競爭的「制高點」。他並希望本港發揮國際化科研優勢，營造開放包容、追求卓越的學術氛圍，聚集海內外頂尖人才。
周霽盼加強產學研用創新協同
李家超稱，獲授牌的實驗室均來自全球百強本地大學，彰顯香港的科研實力，又稱實驗室將提供重要平台，促進海內外頂尖大學和科研機構合作，匯聚全球各地優秀科研人才，協助營造香港成為國際高端人才集聚高地。到場見證授牌的中聯辦主任周霽，期待香港進一步加強「產學研用」的創新協同，大力推進科研成果轉化落地，令更多產業技術從實驗室走向市場，更好轉化為實際生產力和經濟發展的高質量增長點。
為配合國家整體發展規劃，創新科技署前年底開始國家重點實驗室重組工作，國家科技部今年1月批准15間香港實驗室重組為全國重點實驗室，特區政府每年會對每一間全國重點實驗室提供2,000萬元科研經費。
港大校長張翔、中大校長盧煜明等都是全國重點實驗室主任，其中張翔表示會繼續保持國際聯通合作，繼續培養及吸引頂尖人才。盧煜明就稱，未來數年擬從基本研究、應用研究及落地發展「科技一條龍」，又計劃放眼大灣區的臨床資源，進行一些以往沒法做到的大型臨床研究。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/科技部冀聚焦國家需求科學難題-15間在港全國重點實驗室獲授牌/592834?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
採訪日誌｜國家科技部向香港15所全國重點實驗室舉行授牌儀式
【Now新聞台】行政長官李家超以及中聯辦主任周霽，一同見證國家科技部向香港15所全國重點實驗室舉行授牌儀式。 發展局局長甯漢豪出席「建造業安全周」開幕典禮。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
在港全國重點實驗室獲授牌 每所每年獲資助最多2000萬元
【Now新聞台】15所在港全國重點實驗室來自多間本港資助大學，政府每年會資助每所實驗室最多2000萬元。中大希望未來數年發展科技一條龍；港大就指，希望為香港培養像馬雲及馬斯克這樣的年輕人。 獲得授牌的實驗室來自中大、港大及科大等多間本港資助大學，其中港大一共擁有5所，在各大學之中最多。校長張翔指，一國兩制為科研帶來發展空間及優勢，會保持與國際聯通，繼續培養及吸引頂尖人才。香港大學校長張翔：「我們成立了一間香港青年人創業的一間學校，叫School of innovation，是創新學院。這是一個全新的教學，也是一個探索，所以我們希望為未來香港培養更多像馬雲、馬化騰、馬斯克這樣的年輕人，為香港未來的創造更多價值。」香港中文大學校長盧煜明：「我們未來數年想發展科技一條龍的發展，由基本研究、應用研究及落地，中大在知識產權保護方面及技術落地方面做得不錯，我們會繼續努力。例如我自己做轉化腫瘤學，未來我們要放眼大灣區，有很多臨床資源，可以做一些以前沒有辦法做到的大型臨床研究，令發明與癌症有關技術可以早些落地。」創科署向每所實驗室提供每年上限2000萬元資助，亦要求所屬大學提供每年不少於400萬元的配now.com 新聞 ・ 1 天前
全港15所全國重點實驗室獲授牌 國家科學技術部部長陰和俊指國家高度認可本港創新能力
【Now新聞台】國家科學技術部向香港的15所重組後的全國重點實驗室授牌，部長陰和俊指，是代表國家對本港創新能力和發展潛力的高度認可和充分信任，希望本港科研人員勇於探索科技前沿無人區。 授牌儀式在政府總部舉行，率團訪港的國家科學技術部部長陰和俊先後向15所全國重點實驗室的代表頒授「金色招牌」，當中包括主理神經系統疾病實驗室的科大校長葉玉如、主理轉化腫瘤學實驗室的中大校長盧煜明、主理光量子物質實驗室的港大校長張翔，以及主理新發傳染性疾病實驗室的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇等。國家科學技術部部長陰和俊：「15家在港全國重點實驗室的布局建設，是國家對香港科研實力創新能力和發展潛力的高度認可和充分信任，更是中央寄語香港科技界的殷切期望和艱巨使命，希望在港全國重點實驗室進一步強化使命定位，聚焦國家需求背後的科學難題，勇於探索科技前沿無人區。」到場見證儀式的中聯辦主任周霽表示，會一如既往支持特區加快創科發展。周霽：「近年有一批國際頂尖的學者、科學家成為了新香港人，期待香港更好發揮自身優勢，大力推進教育、科技、人才一體化發展，通過高水平的研究平台、合作項目，集聚培養更多國際頂尖的人才和創新的團now.com 新聞 ・ 1 天前
晨早新聞重點｜當局要求營運機構助居民區內就業／普京願有前提下與澤連斯基會晤
【Now新聞台】8月25日now早晨新聞重點攸壆路簡約公屋 【配套齊全】元朗攸壆路簡約公屋已全數入伙，當局認為該處交通方便，並要求營運機構協助居民區內就業。【電子病歷】醫管局推行電子化眼科影像取代傳統的紙質報告，之後會擴大電子病歷使用至更多層面。【有前提下會晤】俄羅斯外長拉夫羅夫透露，普京願意在有前提下，會晤澤連斯基。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
AI分析精子受精能力 提升輔助生殖治療成功率
不孕不育症影響約六分一育齡夫妻，根據不同文獻，當中男性因素佔20%至70%。輔助生殖技術(ART)是幫助他們的最有效方法，港大醫學院研究團隊首創人工智能(AI)識別具受精能力精子技術，比傳統精液分析更準確可靠，有助提升輔助生殖治療成功率。am730 ・ 18 小時前
AI聊天機器人成青少年情緒出口 恐愈傾愈憤世 學者：須智慧用網絡
港人講求生產力和競爭力，或因此缺乏一個適合讓人及時表達情緒的環境。青少年處於急需要朋輩認同的年紀，即使遇到情緒困擾，亦未必能向身邊人求助；不少人最後或選擇轉移到社交平台，如Threads等，甚或向AI尋求發洩的渠道。坊間近年出現不少人工智能聊天機器人，其中包括可模擬人氣動畫角色的機器人與使用者交流，亦深得年輕人歡迎。有am730 ・ 18 小時前
採訪日誌｜陳茂波出席首屆「AI國際人才峰會」／渣馬公布賽事詳情
【Now新聞台】財政司司長陳茂波將會出席首屆「AI國際人才峰會」。渣打香港馬拉松公布明年1月賽事詳情，以及接受報名安排。 #要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
時事全方位｜促進大宗商品交易(二)
【Now新聞台】題目：促進大宗商品交易去年施政報告提出香港要建設大宗商品交易圈，八個新倉儲設施上月已啟用，但業界認為依然不夠，促請增建。究竟背後有何理據？實際效益有多大？嘉賓：香港能源礦產與大宗商品聯合會榮譽主席龐傑立法會議員(航運交通界)易志明 now.com 影音新聞 ・ 1 天前
杏林在線｜記憶力大法
【Now新聞台】快要開學了，讀書考試很考驗記性，但怎樣背也背不入腦的情況，相信很多人也試過，今集《杏林在線》請來香港心理學會，註冊教育心理學家李穎昕，談談有甚麼方法增強記憶力，以及寫筆記時有甚麼技巧。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
油塘高怡邨8旬嫗家中服藥圖輕生 女兒揭發半清醒送院
【on.cc東網專訊】油塘有人企圖自殺。今日(25日)上午10時48分，高怡邨高悅樓一單位一名女子報案，指懷疑其母親在上址服藥過量。救護員接報到場，發現事主坐在上址一椅子上。姓蔣(88歲)女事主半清醒被送往聯合醫院治理。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列作「企圖自殺」。on.cc 東網 ・ 1 天前
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害
以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
9 間持牌桌球館放寬至最少 8 歲入場｜滙豐再推定按首 5 年鎖息 2.73 厘｜鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公｜8 月 26 日・Yahoo 早報
康樂及文化事務署昨日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。康文署強調，會繼續按《遊樂場所規例》執法，並適時檢討相關措施的成效。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 7 小時前
滙豐因研究報告披露缺失遭證監會譴責並罰款420萬元
滙豐因在過去八年於發表關於香港上市證券的研究報告時違反披露規定，遭證監會譴責並罰款420萬元。 在滙豐自行作出匯報後，金管局與證監會合作展開調查。AASTOCKS ・ 5 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前