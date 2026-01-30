科研轉化成功的關鍵在於構建協作生態系統

在科研的範疇裡，把實驗室的科研成果成功轉化為應用，是個漫長而充滿挑戰的過程。香港城市大學高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授所帶領的團隊，在癌症早篩和腫瘤檢測領域深耕多年，對從實驗室到精準醫療應用轉化過程有著深刻的理解和豐富的實踐經驗。在他看來，科研轉化不僅需要技術創新，更需要機制創新、合作模式創新，才能真正實現從實驗室到臨床的跨越。

楊夢甦教授認為，科研轉化要成功，需要科研人員、投資者、產業界和政府多方面的合作，構建出一個有利而全方位的生態系統。「首先，科研人員必須要有轉化的動力，不能只是滿足於科研的層面；投資者要投入資金；產業界要充分合作；政府在政策方面也要提供有力的支持。這些因素都齊備了，轉化才會成功。」這種突破傳統單打獨鬥模式的創新協作機制，正是科研轉化成功的關鍵所在。

首屆粵港澳醫療技術創新與轉化峰會講者、香港城市大學高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授

而在這個生態系統中，楊教授特別強調，醫療技術轉化最難的往往是建立「信任」。醫生需要確認技術「安全、可靠、有效」，科學家需要了解臨床真實需求，這就需要一個能讓各方深度交流的平台。首屆粵港澳醫療技術創新與轉化峰會為粵、港、澳三地的醫療專業人士提供了這樣一個有效的交流空間，搭建起讓政、產、學、研、投、醫各方溝通的平台。這種創新的交流機制，通過面對面交流，有助於各方建立互信，共同探索如何建立最有效的轉化機制，打破轉化過程中的隱形壁壘。

首屆粵港澳醫療技術創新與轉化峰會與會者大合照

談及具體的轉化實踐，楊夢甦教授援引他在香港城市大學所領導的旗艦創新創業計劃 HK Tech 300 為例，展示了大專院校如何以創新思維促進科研成果轉化落地，從申請專利保護到註冊公司，從市場調研到專業培訓，還提供種子基金和天使投資讓轉化得以邁出有意義的第一步。在過去 5 年裡，該計劃已孕育出 超過1000個初創項目，其中200間初創企業獲天使基金及創投基金的投資，其中有逾兩成是與生命健康科技有關的初創企業，有初創的產品甚至已獲得歐盟認證並推向市場。再者，城大在生命科學與健康科技方面，有超過150個教授團隊和800多名博士生，進行人才及技術培訓。對於粵港的協作為科研轉化開闢了新路徑，楊夢甦教授指，「城大是最早在深圳設立研究院的香港高校之一，兩地協作的空間非常大，關鍵是要找到各自最擅長的位置。」

首屆粵港澳醫療技術創新與轉化峰會讓科研人士和不同持份者得以對接：科研界展示最新創新成果，產業界提供降低成本、便於應用落地的方法，多方投入形成良性循環。「在生命健康領域，創新是核心驅動力。」楊教授表示，「慶幸可以有這樣的平台，讓業界及持份者定期交流並關注原創技術的轉化。對於科研工作者來說，要多走出實驗室，多聽聽臨床醫生的需求，多了解市場的反饋，以開放創新的心態才能締造多贏的局面。」