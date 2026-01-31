科索沃大選重新計票 看守總理庫提政黨確認勝出

（法新社科索沃首都普里斯汀納31日電） 巴爾幹半島國家科索沃去年12月國會選舉爆發舞弊爭議後，科索沃選務機關今天表示，經過全面重新計票，確認看守總理庫提的政黨得票率過半。

科索沃的中央選舉委員會表示，根據最新計票結果，庫提（Albin Kurti）領導的政黨「自決運動」（Vetevendosje，VV）獲得51.1%選票，科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo，PDK）獲得20.19%選票，科索沃民主聯盟（Democratic League of Kosovo，LDK）則獲得13.24%選票。

廣告 廣告

本月稍早科索沃大選計票被發現數據有誤後，當局下令全面重新計票並展開刑事調查。

目前已有100多名選務人員遭到逮捕，他們涉嫌「竄改選舉結果」、「恐嚇」及「賄賂」，受影響選票據稱約有7萬張。這些人員約半數已遭裁定羈押1或2個月，且調查仍在進行中。