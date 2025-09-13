衞生署9.1 展人口健康調查 參加者可獲現金券
科興流感疫苗無孕婦應用臨床數據 劉宇隆︰採購國家生產疫苗符合大方向
【Now新聞台】本港進入夏季流感高峰期，新一季流感疫苗接種計劃本月25日開始。當局首次採購科興滅活疫苗及重組疫苗，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指採購疫苗時，除了考慮安全及有效外，疫苗供應亦需要穩定，而採購重組疫苗是因為保護力較高。
劉宇隆：「(重組疫苗)注射到長者的身體生產出來的抗體或保護力，遠遠比雞蛋生產出來的滅活疫苗為高。另外一方面，因為不是由雞蛋生產，如果有對雞蛋有極度嚴重過敏的人，重組疫苗是一個頗好的選擇。世衛都提倡一個所謂概念，就是疫苗供應安全穩定性，這樣如何達得到，就是採購時並非只是一間藥廠，而是多間藥廠。香港是中國的一部分，採購自己國家生產的疫苗亦是符合這個大方向。」
