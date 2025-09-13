秒跳20下超速舞步！《火焰之舞》重返小巨蛋
[NOWnews今日新聞] 舉世聞名的愛爾蘭踢踏舞劇《火焰之舞》今（13）起在台北小巨蛋登場，這也是他們第8度來台，創意總監詹姆士基根在彩排記者會上表示，舞團之所以頻繁造訪，是因為台灣觀眾對愛爾蘭舞的熱愛。他也指出，《火焰之舞》是「舞王」麥可佛萊利所打造過最大規模的製作，當年僅在倫敦海德公園首演，如今全球只有台灣能完整呈現這場盛會。
詹姆士基根表示，《火焰之舞》在台灣擁有廣大的忠實粉絲群，是台灣觀眾對愛爾蘭舞的熱情，讓舞團一次又一次地回來表演，他承諾，只要台灣歡迎，他們未來將會繼續來台。
男主角歷經10年嚴苛審核 女主角盛讚台灣粉絲能量大
這次飾演靈魂角色「舞王」的麥考利・賽爾伍德來自英國布里斯托，他首次挑戰此角色，承認自己十分緊張，在舞團待了整整10年，才終於得到這個重要位置，他表示，「麥可佛萊利對每個細節都極為嚴格，每個演員都必須得到他的首肯，這過程不容易，我很感謝能夠站在這裡展現舞技。」
飾演女主角的凱蒂柯特表示，能夠擔綱主角非常不簡單，她和超過1千多人參與試鏡，最後只有90人入選，她表示，麥可佛萊利會親自參與並給予建議，這是凱蒂第3度來台，她興奮表示，台灣觀眾真的很棒，總把場地擠滿，帶給舞者強大力量。
舞王親自甄選舞者 給予排練演出意見
來自英國的首席女舞者艾琳邁波琳3歲起習舞，2022年首度來台參與巡演，後來加入《舞王》劇團，2024年成功試鏡成為主角「摩莉甘」，目前她擔任女子舞隊隊長，她也對台灣觀眾印象深刻，「這裡的觀眾是世界上最令人難忘的，是全世界最棒、聲音最大、最熱情的，這也是我們一再回來的理由。」《火焰之舞》今起至明（14）日在台北小巨蛋登場，之後9月17日到高雄巨蛋演出，19日、20日到台中中興大學惠蓀堂登場，購票洽寬宏藝術。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
LE SSERAFIM破天荒「當蔡依林伴舞」！粉絲看傻：女神帶女神跳舞
李珠珢爭議頻傳！應援爆哭、跳舞狂看旁邊 遭批：把台粉當盤子
熱狗《披荊斬棘》一公就要跳舞！不忍開砲：組說唱戰隊意義何在？
其他人也在看
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
風林火山︳10月1日香港內地上映 金城武演型爆富二代瞓隧道 劉青雲古天樂梁家輝角色曝光︳電影LOL
內地多個平台發布，《風林火山》定檔十一國慶嘅消息。而內地主要院商萬達，都喺小紅書公布呢個消息，仲上載多條電影片段，影迷終於等到《風林火山》了！至於香港會唔會同步上映，就有待進一步消息。電影LOL ・ 1 天前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《惡人當道》專訪 廖子妤曾被小演員寸到喊成創傷 凌文龍笑裡藏刀演反派奸到出汁
由新晉導演關文軒執導及編劇，姜皓文、廖子妤、凌文龍、葉童主演的電影《惡人當道》，雖以「惡人」為題，但當中探討的是看似惡者背後的善良，展現在前江湖頭目姜皓文、援交媽媽廖子妤電影LOL ・ 1 天前
Larry Ellison夫婦年齡相差半世紀 揭美國富豪「愛情商業學」
Oracle創辦人Larry Ellison與遼寧妻子朱可仁年齡相差近半世紀，盤點美國商界「愛情商業學」經典例子。Yahoo財經 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】詭異又心寒的母女情！恐怖片《詭娃娃》痛失愛女 人偶填補空虛
日本驚嚇新作《詭娃娃》（Dollhouse）嚇出日本年度No.1恐怖驚喜，票房勁收逾18.8億日圓！知名喜劇導演矢口史靖出名破格有諗頭，過去憑《五個撲水的少年》、《喇叭書院》、《戀上春樹》及《求生走佬Family》等作品，確立喜劇狂人的形象；今次一改搞笑風格，首度炮製恐怖題材的《詭娃娃》，不但身兼原創、導演及編劇，更找來日本影后長澤正美及《貞子3D》系列瀨戶康史演繹一對女兒不幸離世的夫妻，悲痛之下竟然將詛咒人偶當成愛女照顧，編織出詭異又心寒的母女情，驚嚇之餘亦不失導演一貫幽默及溫情風格。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
孫藝真「孫仙」威尼斯影展穿搭：腳上Loewe瑪莉珍鞋一夜成熱搜，同款與5款品牌推薦
43 歲的孫藝真，產後復出就以電影《徵人啟弒》（No Other Choice）女主角身分入圍第 82 屆威尼斯影展主競賽，氣勢十足。除了紅毯造型搶眼之餘，她私下在當地穿上一對 Loewe 的 Mary Jane，搭配淡紫色連身裙，瞬間在網上掀起熱議，瞬間成為大家的購物清單。究竟 Mary Jane 鞋有何魅力，能夠再次成為 2025 年的必買單品？Yahoo Style HK ・ 1 天前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 1 天前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 1 天前