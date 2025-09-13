秒跳20下超速舞步！《火焰之舞》重返小巨蛋

▲愛爾蘭知名的踢踏舞劇《火焰之舞》第8度來台，左起為首席男舞者盧卡斯勞頓、首席女舞者艾琳邁波琳和創意總監詹姆士基根，他們表達了對台灣觀眾的喜愛。（寬宏藝術提供）

[NOWnews今日新聞] 舉世聞名的愛爾蘭踢踏舞劇《火焰之舞》今（13）起在台北小巨蛋登場，這也是他們第8度來台，創意總監詹姆士基根在彩排記者會上表示，舞團之所以頻繁造訪，是因為台灣觀眾對愛爾蘭舞的熱愛。他也指出，《火焰之舞》是「舞王」麥可佛萊利所打造過最大規模的製作，當年僅在倫敦海德公園首演，如今全球只有台灣能完整呈現這場盛會。

▲愛爾蘭知名的踢踏舞劇《火焰之舞》首席女舞者艾琳邁波（如圖）表演能量強。（圖／寬宏藝術提供）

詹姆士基根表示，《火焰之舞》在台灣擁有廣大的忠實粉絲群，是台灣觀眾對愛爾蘭舞的熱情，讓舞團一次又一次地回來表演，他承諾，只要台灣歡迎，他們未來將會繼續來台。

男主角歷經10年嚴苛審核 女主角盛讚台灣粉絲能量大

這次飾演靈魂角色「舞王」的麥考利・賽爾伍德來自英國布里斯托，他首次挑戰此角色，承認自己十分緊張，在舞團待了整整10年，才終於得到這個重要位置，他表示，「麥可佛萊利對每個細節都極為嚴格，每個演員都必須得到他的首肯，這過程不容易，我很感謝能夠站在這裡展現舞技。」

廣告 廣告

飾演女主角的凱蒂柯特表示，能夠擔綱主角非常不簡單，她和超過1千多人參與試鏡，最後只有90人入選，她表示，麥可佛萊利會親自參與並給予建議，這是凱蒂第3度來台，她興奮表示，台灣觀眾真的很棒，總把場地擠滿，帶給舞者強大力量。

▲愛爾蘭知名蹄踏舞劇《火焰之舞》第8次來台，舞者都很喜歡台灣觀眾的活力。（圖／寬宏藝術提供）

舞王親自甄選舞者 給予排練演出意見

來自英國的首席女舞者艾琳邁波琳3歲起習舞，2022年首度來台參與巡演，後來加入《舞王》劇團，2024年成功試鏡成為主角「摩莉甘」，目前她擔任女子舞隊隊長，她也對台灣觀眾印象深刻，「這裡的觀眾是世界上最令人難忘的，是全世界最棒、聲音最大、最熱情的，這也是我們一再回來的理由。」《火焰之舞》今起至明（14）日在台北小巨蛋登場，之後9月17日到高雄巨蛋演出，19日、20日到台中中興大學惠蓀堂登場，購票洽寬宏藝術。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

LE SSERAFIM破天荒「當蔡依林伴舞」！粉絲看傻：女神帶女神跳舞

李珠珢爭議頻傳！應援爆哭、跳舞狂看旁邊 遭批：把台粉當盤子

熱狗《披荊斬棘》一公就要跳舞！不忍開砲：組說唱戰隊意義何在？