專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
秘魯「Z世代」示威浪潮 釀至少一死 200 傷 首都利馬進入30日緊急狀態｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】秘魯「Z世代」全國反政府示威持續數周，警民衝突造成最少 1 死 200 多人傷。示威者抗議政府打擊幫派犯罪不力等，原總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）本月 10 日被彈劾下台，38歲臨時總統耶里（Jose Jeri）上周就任。耶里周二（21 日）宣布，當地進入 30 日緊急狀態，意味政府可派遣軍隊巡邏，限制集會自由等權利。
耶里：改變秘魯的不安局勢
秘魯臨時總統耶里周二宣布，首都利馬及和鄰近港口地區卡亞俄省（Callao）進入為期30日的緊急狀態，以應對日趨嚴重的治安危機。緊急狀態經部長會議批准，於周三（22日）午夜起生效。
耶里在演講中表示，近年犯罪率急劇上升，給成千上萬的家庭帶來巨大痛苦，阻礙國家發展，「但這一切都結束了，今天，我們開始改變秘魯的不安局勢。」
示威持續近一個月
當地針對貪污腐敗和幫派犯罪問題的反政府示威已持續近一個月，大部分示威者為年輕人、民間團體，有人高舉動漫海賊王的骷髏旗幟，寫上Z世代及反對貪污等口號。
期間秘魯民選總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）被指造成犯罪率上升及貪污，月初遭彈劾下台。38歲的國會議長耶里成為臨時總統，直至明年 7 月大選，不過耶里任職議長期間曾捲入貪污與性侵醜聞，就任總統同樣面對連場示威抗議。
數以千計示威者上周三在首都利馬街頭通宵聚集，抗議耶里就任，示威者與警方爆發激烈衝突，32歲男子魯伊斯（Eduardo Mauricio Ruiz）中彈身亡。過去一個月，示威造成逾 200 人受傷，包括警員、示威者和記者等。
秘魯今年內已是第二度因治安問題宣布緊急狀態，今年 3 月，當地知名歌手 Paul Flores 在首都利馬外遭槍擊身亡，觸發博魯阿爾特政府實施30日緊急狀態，但分析認為，緊急狀態對降低犯罪率效果有限。
來源：the Guardian
其他人也在看
秘魯首都再宣布30天緊急狀態 對抗組織犯罪
（法新社利馬21日電） 秘魯總統赫里（Jose Jeri）今天宣布，首都利馬及鄰近卡要省（Callao）將自午夜零時起，實施30天緊急狀態，以因應這波組織暴力犯罪和勒索行為。赫里說：「我們將從被動防禦轉為主動出擊，要對抗犯罪，這場戰鬥將有助我們國家和平、社會安寧，並重獲民眾信任。」法新社 ・ 9 小時前
以色列國安顧問遭解職 籲調查哈瑪斯襲擊事件
（法新社耶路撒冷21日電） 以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已將他解職，他的任期立即結束。哈尼比在聲明中表示：「總理尼坦雅胡今天通知我，他打算任命一名新的國家安全委員會（National Security Council）主席。」法新社 ・ 10 小時前
田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態
立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中am730 ・ 1 天前
美澳關鍵礦產協議 礦商：挑戰中國主導稀土產業
（法新社雪梨22日電） 美國與澳洲簽署關鍵礦物和稀土的協議後，澳洲礦業領袖今天說，中國在稀土生產的全面主導地位可能很快就會受到挑戰。美國總統川普（Donald Trump）本週與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署協議，讓美國得以取得澳洲豐富的稀土和關鍵礦產資源，這些資源對從太陽能板到精密飛彈等多種產業都至關重要。法新社 ・ 3 小時前
立法會選舉2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本屆立法會會期將結束，累計已有 17 名現屆議員宣布「棄選」，原定明（22 日）在大會進行予議員發表感言的「告別議案」備受關注。內會主席李慧琼今（21 日）下午見記者，宣布撤回立會告別議案，指考慮到與立會選舉提名期接近，料選情異常激烈，憂造成不公。Yahoo新聞 ・ 1 天前
泰國副財長否認參與柬埔寨詐騙 為維護政府誠信宣佈辭職 妻被指收詐騙集團300萬美元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】柬埔寨詐騙活動猖獗，引起國際關注。日前網上流傳，包括財政部副部長坦亞旺（Vorapak Tanyawong）在內的七名政客有份參與柬埔寨詐騙活動，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨（21 日）要求坦亞旺就指控做出書面回應。坦亞旺最新於今（22日）宣布，為維護現屆政府的誠信，將辭去副財長職務，但他否認與柬埔寨詐騙活動有關。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。 涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設now.com 新聞 ・ 3 小時前
菲發現疑似中國火箭殘骸 退將遭煽動似華手法
【on.cc東網專訊】菲律賓海軍周日（19日）在西南部海域發現疑似中國火箭殘骸，強調將堅定保護海事安全與捍衞國家主權。菲軍周二（21日）另透露，有不明人士和團體利用假消息分化該國武裝部隊和退將，稱手法與中國的假消息行動一樣。on.cc 東網 ・ 9 小時前
加糖咖啡＝不健康？專家揭真相：一天喝超過「X杯」才真的有影響
現今喝咖啡與健康問題一直是大家討論的話題之一，咖啡可以透過增加身體的心率和能量消耗來促進新陳代謝，卻也是致癌原因？中國南方醫科大學的一項大型研究報告發表，證實咖啡加糖一樣能降低死亡率。 咖啡致癌？研女人我最大 ・ 6 小時前
Starbucks新品｜全新KUROMI x Starbucks®商品系列 指定分店舉行KUROMI見面會
KUROMI化身咖啡師？星巴克香港與 Sanrio 攜手合作，帶領俏皮的 KUROMI 和她的好朋友 BAKU 闖進星巴克的世界，兩個角色一同穿上星巴克的經典綠色圍身，化身星巴克咖啡師。由即日起，推出全新 KUROMI + Starbucks®商品系列，另外更為粉絲舉辦獨一無二的KUROMI「見面會」。Yahoo Food ・ 8 小時前
香港迪士尼酒店Staycation限時7折優惠！人均$850.2起、聖誕假期都適用！即睇訂購攻略
Klook推出迪士尼酒店優惠，只要由即日起至5月31日前預訂香港迪士尼酒店，並在星期五入住的話，可以享雙人免費阿德爾皇室自助早餐（價值$1,112），還有機會與安娜女王和愛莎女王見面！Yahoo購物專員格過價，當中以5月16日入住迪士尼探索家度假酒店價錢最平，$1,663.3就有交易、人均$831.7起就可以住一晚迪士尼酒店，翌日還能跟「皇室成員」碰面，相當抵玩！不過有一點需要留意，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
基孔肯雅熱｜ 77歲男病人併發多個器官衰竭 留院8日病逝｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生署衞生防護中心今（22 日）表示，一名早前公布77歲有長期病患的基孔肯雅熱男患者，因併發多個器官衰竭，於今日情況轉差病逝。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
田北辰原本擬繼續參選立會 反思終交棒 回顧今屆表現：仲點做壞孩子呀？ ｜Yahoo
立法會撤回了「告別議案」，一眾議員已經沒有機會趁任期完結在會議紀錄留下感言。現時已經陸續有議員透過其他場合總結，其中早前宣布不再參選的實政圓桌立法會議員，75 歲田北辰今早（22 日）就在電台節目中表示，他原先希望繼續參選，又認為自己勝算比接班人更大，但他見到議會內其他同事一個一個退選，就令他反思「到底我係咪睇少咗我嘅手足？」他又評估，今年退下可能是未來 8 年的最佳時機，為了實政圓桌的日後發展，決定「交棒」予地區總幹事莊豪鋒參加新界西北直選，「老實講我呢世人，娶咗一個老婆，生咗四個細路，有八個孫，仲生咗間 G2000，現在如果實政圓桌都可以一直維持落去，對我嚟講，一生不枉此行。」Yahoo新聞 ・ 9 小時前
立法會選舉︱累計 22 名議員宣布棄選 惜別宴復辦 葉劉事忙將缺席︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 週前
古明加搶鏡獲讚 畢拿：我會助他進步
【Now Sports】休季期間決定留在金州勇士的古明加，在開鑼戰對洛杉磯湖人一役表現亮眼，獲教練史堤夫卡爾和隊友們大讚。古明加（Jonathan Kuminga）在今場比賽擔任正選，交出17分、9籃板和6助攻的數據，特別是第3節攻入13分，射入3球三分，助勇士將分差拉開，最終也保住勝局。考慮到古明加今夏跳「草裙舞」，最終還是與勇士簽下兩年4850萬美元的合約，他和隊友以至史堤夫卡爾的關係，都受到大眾關注，但經過今役後，看來勇士內部並不存在問題。卡爾說：「他真的成熟了很多，上半場你們可以看到，當他出手射了幾球不入，那不是我們想看到的，但他會立刻舉手『耍冧』，意識到自己的一些決定不夠好。然而，第3節的開局表現，真的很精彩。」隊友方面，德雷蒙格連則謂：「他有成為超級球星的潛力，也非常會為自己爭取機會，而他確實也交出了好表現。」至於過去經常被指與古明加有位置衝突的占美畢拿，今場兩人合作則沒有問題：「我只是想讓他變更好，他有很好的天賦，而且態度積極又聰明，我知道他想更進一步，而我的工作，就是幫助他達成願望。」now.com 體育 ・ 4 小時前
立法會告別圖輯｜現屆最後一次大會 議員開懷合照 有人低頭密斟 狄志遠收集簽名留念｜Yahoo
立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，過去兩周接連有議員宣布不會競選連任，累計已有 22 人，包括今日公布的選委界議員江玉歡，以及多名資深議員，下屆立法會將出現「大換血」。不少現屆議員把握今日機會，與其他人合照交談，不少人狀甚開懷。另有人神情凝重，與身邊的人低頭密斟。已宣布不會參選下屆的新思維狄志遠，今日在場派發工作報告，並邀請議員和記者簽名留念。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
海洋公園全年蝕2.75億 水上樂園「未止血」 大熊貓帶挈收入訪客多一成
海洋公園今日向立法會提交截至今年6月底的2024/25年度業績，受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，海洋公園連同水上樂園入場人次和收入連續4年上升，總收入按年增長9%至約12.88億元，總入場人次由314萬上升至346萬，按年增加10%，計及政府本年度向公園提供2.8億元的保育及教育補助，年度錄得經營盈餘(EBam730 ・ 7 小時前
啟德地盤工人高處墮下 清醒送院
【on.cc東網專訊】今晨(22日)11時20分，啟德承豐里一建築地盤，一名年約30至40歲男工人，疑工作期間由高處墮下，幸他仍然清醒，救護員接報到場，將事主送院救治。on.cc 東網 ・ 9 小時前
吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃
吳業坤（坤哥）自2022年與日藉太太濱口愛子（Aiko）宣佈結婚，至今一直非常甜蜜。女方跟隨吳業坤移居至香港，更成為人氣KOL，經常出席各大公開宣傳活動及接拍廣告，跟上老公吳業坤的步伐頻頻搵真銀，令其在港人氣度大增。日前坤哥就為慶祝日藉太太濱口愛子的生日，特意精心挑選西班菜餐廳，更安排結他歌手現場唱歌浪漫助興，炒熱慶生氣氛，想知道邊間餐廳咁有氣氛就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 13 小時前
強烈東北季候風影響 天文台錄得入秋以來最低氣溫18.4度
【Now新聞台】強烈季候風信號生效，天文台錄得最低氣溫18.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。 天氣轉涼加下雨，早上大部分出門市民都換上長袖衣或加添外套，有部分市民亦撐起雨傘。天文台指，受強烈東北季候風影響，本港今早天氣稍涼，預測日間氣溫徘徊在20度左右，吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度；而強烈熱帶風暴風神的外圍雨帶，亦正為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨；預計星期四風勢仍然較大，但日間天色好轉，氣溫回升。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前