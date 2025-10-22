秘魯「Z世代」示威浪潮 釀至少一死 200 傷 首都利馬進入30日緊急狀態｜Yahoo

2025年10月10日，秘魯國會投票罷免前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），新任總統耶里（Jose Jeri）宣誓就任。 REUTERS/Angela Ponce

【Yahoo 新聞報道】秘魯「Z世代」全國反政府示威持續數周，警民衝突造成最少 1 死 200 多人傷。示威者抗議政府打擊幫派犯罪不力等，原總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）本月 10 日被彈劾下台，38歲臨時總統耶里（Jose Jeri）上周就任。耶里周二（21 日）宣布，當地進入 30 日緊急狀態，意味政府可派遣軍隊巡邏，限制集會自由等權利。

耶里：改變秘魯的不安局勢

秘魯臨時總統耶里周二宣布，首都利馬及和鄰近港口地區卡亞俄省（Callao）進入為期30日的緊急狀態，以應對日趨嚴重的治安危機。緊急狀態經部長會議批准，於周三（22日）午夜起生效。

廣告 廣告

耶里在演講中表示，近年犯罪率急劇上升，給成千上萬的家庭帶來巨大痛苦，阻礙國家發展，「但這一切都結束了，今天，我們開始改變秘魯的不安局勢。」

示威持續近一個月

當地針對貪污腐敗和幫派犯罪問題的反政府示威已持續近一個月，大部分示威者為年輕人、民間團體，有人高舉動漫海賊王的骷髏旗幟，寫上Z世代及反對貪污等口號。

2025年10月15日，耶里（Jose Jeri）內閣名單觸發示威者不滿。REUTERS/Angela Ponce

示威者自製簡易盾牌 REUTERS/Sebastian Castaneda

期間秘魯民選總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）被指造成犯罪率上升及貪污，月初遭彈劾下台。38歲的國會議長耶里成為臨時總統，直至明年 7 月大選，不過耶里任職議長期間曾捲入貪污與性侵醜聞，就任總統同樣面對連場示威抗議。

數以千計示威者上周三在首都利馬街頭通宵聚集，抗議耶里就任，示威者與警方爆發激烈衝突，32歲男子魯伊斯（Eduardo Mauricio Ruiz）中彈身亡。過去一個月，示威造成逾 200 人受傷，包括警員、示威者和記者等。

秘魯今年內已是第二度因治安問題宣布緊急狀態，今年 3 月，當地知名歌手 Paul Flores 在首都利馬外遭槍擊身亡，觸發博魯阿爾特政府實施30日緊急狀態，但分析認為，緊急狀態對降低犯罪率效果有限。

來源：the Guardian