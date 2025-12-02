騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
秘魯中部河港土石崩落 至少12死
（法新社利馬1日電） 秘魯官員表示，秘魯中部一處河港今天發生土石崩落，兩艘停泊在碼頭的船隻傾覆，造成至少12人喪命，其中包括3名孩童，另有數十人下落不明。
秘魯安第那通訊社（Andina）引述警方消息報導說，亞馬遜（Amazon）叢林地區烏開雅利省（Ucayali）伊帕里亞港（Iparia）今天發生土石崩落，兩艘船隻因此翻覆。
目前還不清楚船上有多少乘客，但國家緊急行動中心（COEN）表示，其中一艘船上約有50名乘客，另一艘則無人搭乘。
軍方人員透過電話告訴法新社記者，目前已打撈起9具遺體，另有25人受傷、約40人下落不明。
當局正在事發現場與家屬合作，試圖釐清失蹤人數。
UTV Noticias播出的畫面顯示，河岸上人們驚慌奔逃，沉船上的行李與貨物漂在河面上。
國家緊急行動中心在社群平台X表示，這起事件發生在黎明時分，原因是烏開雅利河（Ucayali River）河岸長期受到「侵蝕」，導致土石崩落。
軍方表示，河水湍急、暗藏漩渦，阻礙了救援工作。「我們正值汛期…事故發生時還起了霧，讓搜救行動變得更加困難。」（編譯：劉文瑜）
