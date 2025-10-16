秘魯抗議爆警民衝突 新總統稱至少75人受傷

以色列、哈瑪斯停火協議生效，美國總統川普10月13日宣布「戰爭已經結束」，逾五十萬巴勒斯坦人已返回家園。不過，10月11日的空拍畫面顯示，加薩市幾乎成為一片灰色廢墟，四處都是瓦礫堆，建築被夷為平地，或是搖搖欲墜，以色列稱是為了摧毀哈瑪斯的基礎設施。 聯合國估計至9月底，加薩市已有83%的建築物被摧毀或受損。民眾表示當地沒水沒電、「連狗都住不了」，道路旁甚至散落著人類遺骸，對未來感到茫然，不知道多久才能重建完成。世界銀行預估，重建加薩需要超過500億美元（約新台幣1兆6300億元）的經費。 根據聯合國環境署估算，加薩全境大約有6100萬噸瓦礫清運，體積相當於25座巴黎鐵塔；世界銀行估計，重建需要500億美元。 這場戰事始於2023年10月7日，當時哈瑪斯主導的武裝分子突襲以色列，造成約1200人死亡、250人被擄為人質。以色列接下來的反攻，奪去逾6.7萬巴勒斯坦人的性命，其中一半是婦女和孩童。 根據以色列與哈瑪斯日前達成的停火協議，哈瑪斯需要在當地時間13日中午前釋放剩餘人質；無論是生或死。以色列應釋放250名巴勒斯坦囚犯和遭拘捕的1700位加薩居民。 川普已飛往以色列，將與人質家屬會面，並在國會發表演說，隨後將出發埃及主持「加薩和平峰會」，包括聯合國祕書長古提瑞斯、英國、義大利、西班牙和法國等國領袖都將出席。

Yahoo 國際通 ・ 3 小時前