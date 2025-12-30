秘魯無刺蜜蜂獲法律保障 成為全球首種具法律權益昆蟲

在秘魯亞馬遜地區，無刺蜜蜂成為全球首個獲得法律權利的昆蟲。這一前所未有的舉措為這些本地授粉者在大面積的雨林中提供了正式保護，並為昆蟲保護建立了新的法律先例。秘魯兩個市鎮通過的地方條例確認了無刺蜜蜂作為擁有權利的實體。這些法律保障了它們在健康生態系統中生存、繁殖和茁壯成長的權利。保護組織認為，這一決定可能會影響南美洲以外的生物多樣性政策。

無刺蜜蜂是地球上最古老的蜜蜂物種之一，全球已知的幾乎一半物種生活在亞馬遜地區。研究人員認為，它們為超過 80% 的雨林植物授粉，包括可可、咖啡和鱷梨。然而，近年來它們的數量急劇下降。氣候變化、棲息地喪失、農藥及入侵的蜜蜂威脅著它們的生存。科學家和倡導者警告，如果不採取干預措施，許多物種可能會消失。

這項條例標誌著我們與自然關係的轉折點：它使無刺蜜蜂變得可見，承認其作為擁有權利的主體，並確認它們在保護生態系統中扮演的重要角色，這是地球法律中心拉丁美洲主任 Constanza Prieto 在《衛報》中引用的話。這些條例是在化學生物學家 Rosa Vásquez Espinoza 的多年倡導和研究後通過的。她創立了亞馬遜國際研究機構，並與本地社區密切合作，以記錄這些蜜蜂。

Espinoza 在 2020 年開始她的研究，分析在 COVID-19 疫情期間使用的無刺蜜蜂蜜。當醫療物資短缺時，本地社區依賴這種蜂蜜。Espinoza 表示，她觀察到數百種具有某種生物醫學特性的藥用分子。她後來描述了具有抗炎、抗病毒、抗菌、抗氧化，甚至抗癌特性的化合物。這些發現促使她擴大田野調查，帶領專家們深入偏遠森林區域，記錄世代相傳的傳統養蜂方法。

社區成員很快發出警報。養蜂者表示，找到蜜蜂巢穴的時間從幾分鐘變成幾小時，許多人擔心這些蜜蜂正在消失。Espinoza 說，與不同社區成員的交流中，最常聽到的話就是：「我再也看不到我的蜜蜂了。」實驗室測試揭示了另一種威脅。研究人員在遠離工業農場的蜜蜂蜜中檢測到農藥殘留，這些發現表明環境污染的普遍性。

幾十年來，秘魯法律僅承認歐洲蜜蜂，無刺蜜蜂缺乏正式分類，阻礙了資金和保護工作。新的條例改變了這一框架。法律專家表示，這一決定可能會促使棲息地恢復、更嚴格的農藥控制和擴大研究。其他國家的保護組織目前也在研究類似的法律途徑，以保護授粉者。

