秘魯總統大選登場 候選人30多位恐進入6月決選

（法新社利馬12日電） 秘魯今天將舉行總統和國會大選，民眾要選出10年來的第9位總統，但這次有高達30多位候選人，且選前民調顯示無明顯領先者，恐怕要到6月第二輪決選才能定勝負。

秘魯大約2700萬民眾具投票權，總統候選人則有30多位。

選前民調數據指出，沒有候選人支持率超過15%，遠低於第一輪直接勝選所需的50%得票率門檻。除非爆冷門，否則幾乎篤定要舉行6月第二輪決選。

益普索（Ipsos）民調顯示，保守派競選者占據優勢，排名前5的候選人之中，僅一位是左派。

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民調領先者且是第4度競選總統的藤森惠子（Keiko Fujimori）近日告訴法新社，她會在上任前100天內「恢復秩序」。

秘魯民眾近年飽受犯罪問題困擾，國內的謀殺、敲詐勒索案件數量大幅攀升。

其他主要競選者包含極右派的前首都市長亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga），以及電視喜劇演員阿爾瓦雷茲（Carlos Alvarez）。

秘魯將於當地時間上午7時開放投票，並在下午5時結束。