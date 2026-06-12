秘魯警方裝扮成世界盃吉祥物拘捕涉販毒疑犯(黃凱彤報道)

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海關檢1.56億元冒牌貨物 包括3萬件冒牌世界盃球衣
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕前，海關檢獲近1.6億元冒牌物品，包括3萬件冒牌世界盃球衣，拘捕6人。行動中檢獲約23萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手表，以及3萬件球衣，總值約1億5600萬元。海關指，檢獲的球衣仿真度高，全部是應屆參賽球隊的球衣款式。海關版權及商標跨境調查組高級督察鍾旨惠：「假貨的印刷是比較粗糙，在光線之下分別更為明顯。冒牌球衣是將字印在一整塊平面上，摸上去會明顯感覺到兩者的分別。大部分都是球員版球衣的假貨，如果參考正貨的零售價格，大約港幣1100至1300元左右。我們相信不法分子企圖借世界盃的盛事進行促銷，並提高球員版球衣假貨比例，以增加利潤。」海關在上月26日起採取特別行動，打擊跨境轉運及網上售賣與今年世界盃相關的冒牌及侵權貨品活動，偵破34宗案件，其中29宗涉及跨境轉運，約八成貨品是轉運到美洲，行動中拘捕6人，包括一名跨境貨車司機。海關提醒如果市民想買波衫的話，最好去品牌專門店買，即使不是，都可以留意下貨物的質素，如果是冒牌貨總會有些瑕疵。海關又指，會在世界盃進行期間加強巡查執法，包括打擊非法機頂盒等非法串流裝置的侵權活動。 #要聞
3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。 檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」#要聞
險收山兼父親離世 占美利斯入球感觸
【Now Sports】在揭幕戰為墨西哥埋齋的魯爾占美利斯，入球後一臉感觸，強忍淚水，為的是紀念亡父。這場墨西哥贏南非2:0之戰，魯爾占美利斯（Raul Jimenez）下半場接應艾華拿度右路傳中，伏兵遠柱跳頂入網埋齋。他入球後用手指向天，雖然並沒明言，但多個外國媒體報道指，他是悼念亡父。今年3月，占美利斯的父親因胰臟癌病逝。已35歲的他以「高齡」身份迎來生涯首次世界盃正選上陣並入波，在阿茲迪球場逾8萬人面前，他第一個想到的顯然是亡父。同樣令他感觸，大概是他於2020年在英超代表狼隊出戰阿仙奴時，頭部受重創，顱骨骨折，一度危及生命，需要接受緊急手術。據報指，當時醫生告訴他，能夠活下來已屬奇蹟，更遑論延續足球生涯。結果他排除萬難，於翌年再次踏入綠茵場，延續足球事業。
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
國家隊輸球股市就崩跌？揭開世界盃非理性魔咒 歷史統計美股平均跌2.6%
世界盃足球賽將於本周開跑，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 建議，投資人此時最好選擇在股市場邊觀戰。 從歷史數據來看，美股在世界盃舉辦期間的表現往往不盡理想，尤其是在進入一戰定生死的「淘汰賽」階段時最為慘烈。 以 2022 年世界盃為例
兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
狂牛首戰遇佛得角 迪帥：平常心出戰
【Now Sports】西班牙被視為今屆美加墨世界盃的奪標熱門，他們首場分組賽會在下周一進行，對手則是新丁佛得角，狂牛主帥迪拉方迪直言，遇上佛得角不會易應付，球隊會用平常心出戰。迪拉方迪（Luis de la Fuente）在備戰今屆決賽周之際，接受了西班牙傳媒訪問，尤其問到對首場分組賽對手佛得角的睇法，迪帥指世界盃是一個很奇妙的賽事，尤其今屆歷史性參賽隊數增加了，像佛得角這些從未現身決賽周隊伍獲得機會，將會有額外動力去爭取佳績。「佛得角表現會讓人感到意外，他們有球員在歐洲搵食，亦有在高水平聯賽角逐，不論戰術、個人技術及體格都很高水平，故這場比賽會讓我們很吃力，尤其這是第1場，首仗將會相當重要。」迪拉方迪同時指出，應付世界盃同平時在國際賽，以及球員在歐洲各大聯賽、盃賽出戰一樣重視，不會因為世界盃而額外留神，正是這種平常心，給予球員冷靜、安全及穩定感覺，也是狂牛爭取每場勝利的關鍵所在。西班牙今屆世盃共有12人是參加過上屆卡塔爾決賽周，而迪拉方迪再提到也馬及歷高威廉斯都可在首場分組賽候命。
懷斯世盃官方照揭曬到變豬頭
【Now Sports】迪勤懷斯因一張「曬到紅晒」的世界盃官方宣傳照而在網上瘋傳，更笑言自己被母親狠狠訓話了一頓，但這無阻他為「三獅軍團」點燃今屆世界盃奪冠希望的決心。迪勤懷斯（Declan Rice）為阿仙奴戰罷歐聯決賽後，上周六已飛抵美國佛羅里達會合英格蘭大軍，並參與了英軍3:0勝哥斯達黎加的熱身賽，在官方發放的比賽照片中，可看到其面部和手臂位置都被明顯曬傷，他談及這些照片時說：「我想大家都看過那些照片，拍照時我整個人都是通紅，母親直頭想殺了我。」懷斯續說：「坦白說，我們來到的第一天，就是在適應那種高溫，畢竟從英格蘭到來，那裡的氣候是忽冷忽熱，跟這裡截然不同，來到這裡，氣溫總維持在30度，熱浪真的直接拍打在自己的臉上。」當被問到如何判斷自己在酷熱中操練過度時，他幽默回應：「當發現被曬傷的時候！」在剛過去的球季協助兵工廠取得佳績，懷斯坦言令自己信心倍增：「我現在感覺好極，身體非常強壯。雖然整季都有些小傷，但在物理治療師和領隊的協助下處理得很好，所以我現在處於最佳狀態。對我來說，勝出英超讓我來到這裡時充滿自信，腳步也更加輕快，我已跟阿仙奴一起取得成功，這給予我們也能在此成就大事的信心。
聯想集團(00992.HK)：冀以多項AI黑科技 打造「科技含量爆棚」世界盃
聯想集團(00992.HK)昨日(11日)在京開啟「2026年FIFA世界盃聯想世界盃」啟幕站。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍於會上展示基於混合式AI專為世界盃打造的多項「AI黑科技」，並宣布昨日起將通過線上線下的數千場活動，與中國球迷和觀眾一起見證史無前例的足球盛宴。 聯想為2026年FIFA世界盃官方技術合作夥伴，劉軍指聯想一直致力於把先進的賽事經驗和技術深度應用在中國，期待將本屆世界盃打造成「科技含量爆棚」的一屆比賽，把先進的賽事經驗帶給中國足球。聯想為世界盃量身打造的多項核心AI技術包括世界盃足球AI超級智能體、3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統等。 面對超大算力調度與超低時延的挑戰，劉軍認為如此複雜的賽事，人類必須與AI聯手營運。AI不再是錦上添花的工具，而將成為這項全球頂級賽事的「核心引擎」。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
麥湯文尼腸胃不適缺操 麥奇連：肯定可鬥海地
【Now Sports】蘇格蘭中場麥湯文尼因腸胃不適缺席周四訓練，中場麥奇連坦言麥湯文尼並沒有大礙，相信他可以趕及周六首仗分組賽鬥海地，麥奇連說：「我相信不需要說太多，也知道麥湯文尼對我們有多重要。」麥湯文尼（Scott McTominay）在球場上拼命奔跑，令球迷印象深刻，蘇格蘭身處C組，同組對手除了海地，還有5屆冠軍巴西、上屆殿軍摩洛哥，麥湯文尼能否出戰，對球隊極為重要，麥奇連大派定心丸說：「我相信麥湯文尼已沒大礙，我們講求團隊合作，但如果陣中有一位很特別、很特別的球員，你一定會希望他可上陣！」蘇格蘭對上一次殺入世界盃決賽周，已經是1998年，他們歷來世界盃均未能分組賽出線，麥奇連渴望今次可以打破「宿命」，他說：「我們希望可以創造更多歷史時刻，我們相信可以做得更好，我們希望一步一步，打出自己奇妙之旅，首先要踢好鬥海地的比賽，我們有很多高質素的年輕球員，距離上次入世界盃要等28年，希望之後都不會這麼久。」
踢到似淘汰賽！吳賢揆帶病奠勝
【Now Sports】韓國今屆決賽周首仗落後下以2:1反勝捷克，奠勝功臣吳賢揆直言賽前感到不適，帶病下曾懷疑不能上陣。「我無法用言語形容自己的心情。」為太極虎奠勝的吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）賽後顯得激動：「今天，我的體溫曾升至38度，我感到不適。我曾懷疑自己能否落場。感謝我們的工作人員及醫療團隊令事情變得可能。」「能夠在世界盃獻技，本來就是值得感恩的事。作為前鋒我感到釋懷與感恩。」他續說。這場比賽節奏明快，某些階段拳拳到肉，賽後不少球迷在社交媒體留言討論，大讚比賽具可觀性，猶如淘汰賽一樣激烈。韓國教練洪明甫說：「勝利本身令我開懷，更正面是球員贏在沒有放棄。我知道己隊有能力贏波，當比數是1:1時，我告訴球員按照我們持之以恆的踢法。」韓國下一場比賽，是下周四對東道主之一的墨西哥。
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
世界盃｜李慧琼到小學睇波 籲同學輸波勿氣餒｜Ray Online
世界盃開鑼，立法會主席李慧琼都支持呢項盛事，今日去到一間小學同小朋友一齊收睇賽事直播，感受足球狂熱。保良局林文燦英文小學正舉行世界盃嘉年華，現場有近800位同學著上鍾意嘅球衣，場面熱鬧。李慧琼都到場參與，佢好欣賞學校悉心籌備活動，令同學可以喺考試後放鬆心情，從體育中學習成長。致辭勉勵學生李慧琼致辭嗰陣同小朋友分享，體育係一種教育，成為出色嘅球員需要堅毅嘅意志、團隊合作同拼搏精神。面對輸贏，要學識勝不驕、敗不餒。贏咗就為鍾意嘅球隊吶喊，輸咗都唔使氣餒，因為人生總有高高低低。
遠藤航因傷退隊 日本補選町田修斗
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航最終都無法出戰今屆美加墨世界盃，這位效力利物浦中場因傷退隊，教練森保一隨即補選前鋒町田修斗，取而代之。現年33歲的遠藤航（Endo Wataru）因為在上季中左足踝受傷，一直處於養傷狀態，及後有傳他接受人工接駁韌帶手術，希望可奇蹟趕及參加決賽周，而他亦有參加出發到墨西哥前的國內友賽對冰島之戰，但之後卻情況急轉直下。日前，森保一徵召老將吉田麻也，後者表明自己並不是取代遠藤航才入選，主要是協助隊友備戰的輔助性質，但遠藤航最終也無法參戰。森保一決定補選前鋒町田修斗取代遠藤航，前者效力德甲慕遜加柏，今年26歲。至於遠藤航的隊長職責，則由後衛板倉滉負責。藍武士今屆世盃可謂未出師已經傷兵多多，先後有主將南野拓實及三笘薰因傷，沒有入選，如今連遠藤航也退隊，要爭取錦標可謂困難重重。
來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
炒3蛋未滿足 杜曹：未決定正選11人
【Now Sports】英格蘭在決賽周前最後一場熱身賽，以3:0大勝哥斯達黎加，不過按領隊杜曹口吻，似乎未感到滿足，又表示未決定對克羅地亞的正選陣容。杜曹在球隊周三以3:0大勝哥斯達黎加後說：「我們幹得非常好，值得獲勝，我們應該取得更多入球──製造了很多機會。態度、力量及強度都處於非常高的水平。」隨著歐聯亞軍阿仙奴的戰將歸位，英軍今仗陣容與去仗不同，被問到是否已定出下周三分組賽首仗對克羅地亞的正選陣容時，他說：「不。我尚有6天去想。」英軍雖然完成全部熱身賽，但杜曹其實已在明日安排一場閉門練習賽，對手是非美職球隊邁阿密FC。「首先，我們明日會進行一場比賽，另一場讓今天沒落場球員上陣的友賽。然後球員有一天半的時間，讓身心都放鬆。球隊將會轉換地點，前赴堪薩斯，然後為對克羅地亞作好準備。」
LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地
世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。 四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。 活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為...
機場保安犬隻行動小組成立五周年 20隻保安犬負責嗅查工作 可按需要增加
【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」部分展
【訓練】「赤腳訓練」成為運動員的秘密武器 世界頂尖足球隊伍都加入訓練清單
長久以來，我們習慣將雙腳包裹在具有高度緩衝與支撐科技的運動鞋中。然而，最近卻掀起了一股「返璞歸真」的風潮。就連歐洲足球頂級豪門——巴黎聖日耳門（PSG）的冠軍總教練 Luis ...