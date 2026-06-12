秘魯警方裝扮成世界盃吉祥物拘捕涉販毒疑犯(黃凱彤報道)

【Now Sports】迪勤懷斯因一張「曬到紅晒」的世界盃官方宣傳照而在網上瘋傳，更笑言自己被母親狠狠訓話了一頓，但這無阻他為「三獅軍團」點燃今屆世界盃奪冠希望的決心。迪勤懷斯（Declan Rice）為阿仙奴戰罷歐聯決賽後，上周六已飛抵美國佛羅里達會合英格蘭大軍，並參與了英軍3:0勝哥斯達黎加的熱身賽，在官方發放的比賽照片中，可看到其面部和手臂位置都被明顯曬傷，他談及這些照片時說：「我想大家都看過那些照片，拍照時我整個人都是通紅，母親直頭想殺了我。」懷斯續說：「坦白說，我們來到的第一天，就是在適應那種高溫，畢竟從英格蘭到來，那裡的氣候是忽冷忽熱，跟這裡截然不同，來到這裡，氣溫總維持在30度，熱浪真的直接拍打在自己的臉上。」當被問到如何判斷自己在酷熱中操練過度時，他幽默回應：「當發現被曬傷的時候！」在剛過去的球季協助兵工廠取得佳績，懷斯坦言令自己信心倍增：「我現在感覺好極，身體非常強壯。雖然整季都有些小傷，但在物理治療師和領隊的協助下處理得很好，所以我現在處於最佳狀態。對我來說，勝出英超讓我來到這裡時充滿自信，腳步也更加輕快，我已跟阿仙奴一起取得成功，這給予我們也能在此成就大事的信心。

now.com 體育 ・ 1 天前