秘魯首都再宣布30天緊急狀態 對抗組織犯罪

（法新社利馬21日電） 秘魯總統赫里（Jose Jeri）今天宣布，首都利馬及鄰近卡要省（Callao）將自午夜零時起，實施30天緊急狀態，以因應這波組織暴力犯罪和勒索行為。

赫里在國家電視台談話中表示，這項措施已獲內閣會議通過，並授權軍方與警方合力維護公共秩序。他並未進一步說明具體細節。

赫里說：「我們將從被動防禦轉為主動出擊，要對抗犯罪，這場戰鬥將有助我們國家和平、社會安寧，並重獲民眾信任。」

上週，秘魯相關地區爆發抗議活動，造成1人死亡、逾100人受傷。（編譯：紀錦玲）