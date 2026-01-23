租置公屋住戶僅約12%考慮購買單位 聯會稱住戶因應年紀及經濟狀況

【on.cc東網專訊】房委會2025年公營房屋住戶綜合統計調查結果，顯示約32%受訪公屋戶會考慮購買資助出售單位。而居於租置計劃屋邨的公屋租戶中，約54%表示不會考慮購買現居單位，考慮購買的約有12%，較2023年下跌5個百分點。公屋聯會總幹事招國偉今日(23日)在電電台節目表示，住戶會因應自己的年紀及經濟狀況考慮是否參與租置計劃，部分住戶較年長，經濟不太好，又或正申請綜援，會較為審慎。另外，租置單位雖然相對便宜，但樓齡普遍較舊，住戶會考慮需要承擔按揭還款及屋苑維修保養費用。

房委會資助房屋小組成員柯創盛在同一個電台節目稱，有約12%住戶考慮購買現居租置單位，數字屬正常。租置計劃涉及39條屋邨，仍未購買的住戶，多考慮負擔能力、單位是否心儀及經濟狀況等。據他了解，大部分未購買的都是長者，至於尚未決定的家庭，多考慮生活空間及地點等因素。

柯稱，至於是否重推租置計劃，要思考未來的管理，包括如何支援出售屋邨的日常管理及維修安排。很多住戶對業權管理感困擾，建議可聘請專業物管公司或由房委會作管理人，定期聆聽住戶聲音，令計劃更貼近需要。另外，亦要思考投入的金額，包括房委會已支付建築費，以及為每個租置單位注資約1.4萬元作未來維修項目。

