秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。
2023 年 7 月，外界關注到秦剛久未露面，外媒報道他與在美國分娩的鳯凰衞視女主播傅曉田有關係的傳聞甚囂塵上。外交部發言人當時回應記者時，僅稱不了解記者所說的情況。其後，在第十四屆全國人大常委會第四次會議，表決通過免去秦剛的外交部長職務，並任命王毅為外交部長。
傅曉田貼兒子照片：爸爸不是美國人
秦剛 2022 年 3 月在鳯凰衞視節目《風雲對話》中接受主持傅曉田訪問。2023 年 3 月，傅曉田在微博張貼出生剛滿一百天的兒子的照片，表示「兒子的爸爸不是美國人」。
秦剛由天津市選出的全國人大代表，他於去年 2 月辭去職務。全國人大常委會公報顯示，秦剛因個人原因，由本人提出辭去人大代表職務，獲天津市人大常委會接納。
秦剛消失公眾視線兩年多，近日網上社交平台流傳照片，顯示他出席北京國際音樂節，並與多人合照。活動佈景顯示日期為 2025 年 10 月 17 日，即上周五。他當日身穿西裝，繫上紅色領帶，精神飽滿。
