秦啓維為TVB效力10年現宣布離巢 ：相信未來一定有好嘅發展

綠葉演員秦啓維宣布離巢，結束與TVB的10年主僕關係。

1993年畢業於香港演藝學院的秦啓維，曾為亞洲電視效力22年，後來因亞視不獲發電視牌照而轉投TVB，最近則回復自由身。秦啓維於IG撰寫長文抒發離巢感受：

「喺Tvb呢10年，拍過60幾部電視劇，係一件非常之難得同埋開心嘅事情，尤其是對於一個咁鍾意演戲嘅人嚟講係非常之有夢想嘅事，當中有雜警奇兵嘅細摩sir ，木棘証人嘅人鍾正英，當然有唔少得嘅就係愛回家之(開心速逓)細力呢個角色，係真真正正俾我感受到入屋嘅感覺，所以就算無論你第時喺街見到我叫維維，抑或嘅細力，我都會好開心。喺呢度除咗要多謝一班給我機會嘅監製，張志明，林建祥，吳冠宇，梁耀堅，鍾澍佳先生給予我嘅機會喺度，特別多謝丹爺，呢八年同你開工，除咗喺你身上學到演技同專業之外，亦都好感恩你每次開工都會叫我去canteen食飯或者飲咖啡，可能你知道藝員呢份工作唔係咁多收入，成日未食完飯就就找咗數，亦都係呢度要多謝咁多位合作嘅Tvb台前幕後工作人員係你哋俾咗機會我拍咗咁多戲，亦都感謝Tvb嘅栽培希望嚟緊可以係多啲唔同嘅平台出現，我喜歡嘅舞台劇，抑或係我未試過嘅電台工作我相信只要我keep住對演戲嘅熱誠，同埋努力，相信未來一定有好嘅發展 。」

曾與秦啓維合作的演員都在其帖文下留言，尹詩沛表示：「好高興識到你呢個朋友❤️」。孟希璘說：「好興幸可以成日同你開工🙌希望有機會再跟你學野😉」。陳少邦謂：「江湖再見🔥」。黃建東寫道：「期待江湖再合作❤️❤️💪🏼💪🏼」