秦嵐激情熱吻 鍾漢良：妳還愛我嗎？
【on.cc東網專訊】藝人秦嵐與鍾漢良主演的愛情劇《亦舞之城》將於明天（27號）推出。近日劇組釋出相關預告，短短數十秒鏡頭已經甜到漏。戲中兩人扮演一對12年後重逢的初戀情人，在燦爛煙火下靠近，鍾漢良一句深情告白：「我們在一起吧！」搞到秦嵐眼眶泛淚，兩人同時想起以往，禁不住抱在一起激情熱吻，鍾漢良再追問：「妳還愛我嗎？」秦嵐用笑容代替回答，兩人凝視彼此，場面既浪漫又感動。
今次鍾漢良與秦嵐「談情」，中間夾着「小三」白冰。預告中非常喜歡鍾漢良的她，向秦嵐宣示主權謂：「我們（與鍾漢良）現在就像一家人一樣，接小孩放學，給小孩做飯。你們是怎麼認識的？」且笑得自信滿滿，轉頭招呼剛走進餐廳的鍾漢良坐自己身旁。2女搶1男的情節，戲劇張力相當大。
《亦》劇改編自小說《誰在時間的彼岸》，故事描述「芭蕾舞蹈家」秦嵐在國外名成利就後，即返回內地執教鞭，意外重逢12年前因誤會而分手的「初戀情人」鍾漢良，就在她發現自己依舊心動想要破鏡重圓時，卻發現對方身旁早已有了白冰，兩人卻克制不住內心悸動，歷經重重波折終放下過去的心結，破鏡重圓。
