秦昊激罕與小哈利同框 1舉動獲讚：父愛滿滿

【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動，而目前在內地發展的小哈利，日前更被網友直擊他與繼父秦昊，在成都拍攝真人騷《快樂趣吹風》，對此引來不少網友揣測可能是秦昊帶著小哈利上節目。從相中所見，當時秦昊打扮樸素走在庾恩利後面，目光始終看着庾恩利，此舉動被說是把高光時刻留給孩子，讓網友感動直呼秦昊真的有把庾恩利當作一家人。

此外，伊能靜與秦昊重組家庭後，一直備受外界關注，秦昊多年前在綜藝節目《未知的餐桌》中的訪談片段，他提及家庭成員時，一句「我女兒四歲，我兒子十八歲」，直呼將繼子小哈利視為「我兒子」，讓當時身邊人都反應不過來，也被解讀為他早已完全把庾恩利視為己出。

