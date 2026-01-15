移民官員槍擊委國男子 國土安全部：交通違規且拒捕

（法新社華盛頓14日電） 美國明尼阿波利斯市官員表示，1名聯邦移民官員今天槍擊1名來自委內瑞拉的非法移民。這座中西部城市官員呼籲民眾保持冷靜

明尼阿波利斯市（Minneapolis）上週才發生1名美國女子在當地遭移民官員射殺。

明尼阿波利斯市官員在社群平台X寫道，「我們理解民眾的憤怒」，文中並再次要求美國移民暨海關執法局（ICE）立即離開明尼阿波利斯市與明尼蘇達州。

國土安全部官員在X發文證實這起槍擊，稱「1名來自委內瑞拉的非法移民」，因交通違規被攔阻，同時拒捕。

國土安全部表示，「當嫌疑人與執法人員在地上扭打時，另2名嫌疑人從附近公寓出來，用雪鏟與掃帚柄攻擊執法人員。」

這名警官隨後「開槍自衛」，擊中最初發動攻擊者的腿。

明尼阿波利斯市與明尼蘇達州的民選官員，譴責國土安全部以及移民暨海關執法局的幹員。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）今天稍早在社群媒體發布影片，譴責「聯邦政府為社區帶來的混亂、破壞與創傷」，並描述「武裝、蒙面、訓練不足」的移民暨海關執法局幹員，挨家挨戶進行盤查的情況。