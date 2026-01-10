移民探員槍殺開車婦人案調查引爭議 群眾上街

（法新社明尼阿波利斯9日電） 美國明尼阿波利斯（Minneapolis）市當地官員今天抨擊聯邦機構將他們排除於移民官涉嫌槍殺女子的調查之外。隨週末抗議活動醞釀，社會不滿情緒升高。

明尼阿波利斯是美國中西部明尼蘇達州（Minnesota）最大城。當地官員表示，市府單位被排除於聯邦移民官7日槍殺女駕駛古德（Renee Good）的調查過程之外。

一名地方檢察官今表示，聯邦調查人員已帶走古德的汽車及現場彈殼。

川普政府試圖將死者描述為「國內恐怖分子」，並堅稱開槍的美國移民及海關執法局（ICE）探員是在自衛情況下開槍。

一段疑似由開槍官員所拍的手機影片顯示，他走近並繞著古德的汽車與對方接觸，古德則說：「我沒有生你的氣。」

當他走到車子前方時，另一名探員被聽到要求古德下車，但古德試圖開車離去時，現場響起槍聲。

白宮堅稱這段影片支持官員開槍自衛的說法，然而畫面看不出車輛加速或官員開槍的瞬間。

民主黨籍明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）在今天的記者會說：「這不是破壞規則的時候，而是應遵循法律……邦迪（Pam Bondi）主導的司法部和這屆政府已對這些事實作出結論，這點令人極度擔憂。」

佛雷表示，他們知道聯邦已定調本案調查的許多部分，然而州內隸屬公共安全部的刑事取證廳一直負責類似調查，「為什麼不讓州內的調查單位參與？」

美國副總統范斯（JD Vance）8日表示，媒體指出的移民暨海關執法局（ICE）探員羅斯（Jonathan Ross）擁有「絕對豁免權」，但范斯說法遭地方檢察官反駁。

明尼蘇達州官員表示，當地調查人員最初受聯邦調查局（FBI）邀請，參與調查關於古德遭槍擊一事，但隨後被踢出。

37歲的古德當時在明尼阿波利斯疑試圖駕車逃離美國移民及海關執法局（ICE）時遭執法幹員開槍擊中頭部；執法人員表示，當時古德的車擋住他們的去路。

自從川普展開非法移民打擊行動以來，古德是第4個死於ICE行動的人。

古德與兩任前夫生下3個孩子，後來與女子貝卡（Becca Good）展開第3段婚姻；貝卡接受當地媒體訪問時表示，她們前往現場是為「支持我們的鄰居」。