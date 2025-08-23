移英港童遭垃圾車撞斃 司機被判社會服務令及停牌

【on.cc東網專訊】英國蘇格蘭一名11歲香港移民男童去年3月1月踩單車上學途中遭垃圾車撞斃，法院周四（21日）裁定肇事司機危險駕駛導致他人死亡罪成，判罰133小時社會服務令及停牌1年。

洋名Thomas Wong的男童在案發當日早上橫過愛丁堡克拉蒙德皇家伯吉斯高爾夫球協會停車場出口時，被29歲男子華萊士（Ross Wallace）駕駛的垃圾車撞到，垃圾車撞人後繼續行駛直至同事喝停華萊士，男童被宣告當場死亡。警長諾布爾（Alistair Noble）指，華萊士駛出停車場時沒有小心觀察視野受到樹葉遮擋的左側，導致男童身亡。檢察官羅伯遜（Anna Robertson）確認，行車紀錄儀畫面顯示被告駛出停車場時，不斷向右側車流張望，但沒有小心觀察左側，也未顧及任何正在橫過路口和行人路的道路使用者。

華萊士承認控罪，辯方指華萊士已表現出明顯悔意，願意承擔事故責任。行車紀錄儀記錄到華萊士曾在倒車時使用手機，但法庭確認情況發生在撞車前較早時間，與撞車無關。

