稀土成中國殺手鐧 可能維持15年優勢

【on.cc東網專訊】中國月初發布稀土出口管制措施，美國總統特朗普隨後揚言加徵100%關稅，更一度威脅取消與中方領導人會晤計劃。外界估計，中國在稀土領域主導地位至少可維持10至15年，是殺手鐧之一，甚至可以堪稱屬最強王牌，收緊稀土出口規定目的是在中美經貿磋商中獲得更多籌碼。

依據中國商務部月初發布公告，只要在境外製造產品中，含有源自中國稀土成分，且價值佔產品總價值達到0.1%或以上，外國企業在出口最終產品前，須向商務部申請並獲得出口許可證。中方當時解釋，當前世界局勢動蕩不安，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用，中國是負責任大國，依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。

廣告 廣告

由於稀土應用領域廣泛，中方舉措不僅波及半導體製造、高性能磁性材料等多個領域，更暴露美國軍事供應鏈重大軟肋。例如，美國每架F35隱形戰機須用上約23公斤釤鈷磁體，儘管美方過去多次試圖擺脫依賴中國稀土，卻始終未能建立替代供應鏈，拜登政府時期曾簽訂建造兩個生產釤設施合約，最終因不具商業可行性而擱置。

資料顯示，中國擁有全球近半稀土儲量，自上世紀70年代開始，稀土工業迅速發展。中國已故稀土之父徐光憲當時主持展開針對稀土量子化學及稀土化合物規律性研究，大幅提升稀土萃取分離理論及工藝。他早年受訪時以1990年代海灣戰爭為例，指出美方使用導彈是採用精確制導技術，須用到釹鐵硼及釤鈷等稀土材料，若沒有稀土就打不贏海灣戰爭。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】