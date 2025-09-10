香港體育盛事一浪接一浪，由曼聯足球名宿里奧費迪南（Rio）領軍的足球賽《雙紅會》，對戰由利物浦名宿謝拉特牽頭的隊伍，將於10月18日在啟德體育園主場館舉行，呢日門票優先發售火速售罄。日前里奧費迪南訪港宣傳時，伙拍程人富拍片宣傳，更重現20年前「送禮」畫面，認真大膽！

程人富、曼聯名宿里奧費迪南拍片 重現20年前曼聯「送禮」片段

程人富、曼聯名宿里奧費迪南拍片 重現20年前曼聯「送禮」片段

程人富、曼聯名宿里奧費迪南拍片 重現20年前曼聯「送禮」片段

片段開始時，程人富向對方送上禮物，里奧費迪南鏡頭前當然「欣然接受」，但其後發現對方再次「遺留」小薯茄海報自嘲一番。不過其後二人攞住影合照：「Rio其實好Nice、好有鏡頭觸覺，可以同到世界名宿拍搞笑片感覺榮幸，只係解釋了一次怎樣拍，佢已經入戲！今次機會好難得，我係求公司俾我同佢拍呢個宣傳片，因為公司好多球迷都想同佢影合照，我都私下講到時會去現場同佢打氣。」