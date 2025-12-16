程人富與未婚妻過大禮後繼續放閃 遠赴加拿大拍婚照大晒靚相

小薯茄成員程人富即將迎娶圈外女友，繼日前剛剛完成過大禮儀式後，他便跟大家分享遠赴加拿大靚景拍攝的婚照，大放閃光彈！

程人富與未婚妻日前完成過大禮儀式

好兄弟肥蚊和阿J相伴在旁

程人富日前在好兄弟肥蚊和阿J的陪伴下完成過大禮儀式，並透露喜帖的設計。他說：

「大喜日子進入最後倒數🥹

今日過大禮🎁💝 @fatman_yiu 有兩位好兄弟陪 @jefferykwan

提親大成功👩🏻‍❤️‍👨🏻

都要多謝過大禮專家尚囍 @shwedding.store 鼎力相助

真係乜都唔使煩🥹🫂🫂 多謝 Marc & Tracy

@premierfoodhk @luxi.pro

過完大禮就可以派帖喇😄

今次呢個帖就巴閉喇😎

佢表面上係一張喜帖

其實真係一張喜帖兼~相架😆🖼️

想擺我哋合照又得😎

淨係擺自己相都得😆

咁張咁靚嘅喜帖就唔使用完就枕喇🥹

多謝 Jim @ppweddingdesign 幫我哋實現呢個願望」

遠赴加拿大取景

分享靚靚婚照

快將揭開人生新一頁的程人富繼續放閃，貼岀與未婚妻的婚照，Sweet到爆！他謂：

「過完大禮就到婚紗相喇 PART 1😎

我哋去咗加拿大最靚嘅地方 Banff🏔️影

原本想喺呢度求婚

但因為天氣問題做唔到🥲

所以決定一定要喺呢度影婚紗相🥹

仲要去到埋 Moraine Lake🥳

淨係可以搭 Shuttle Bus上去

啲Shuttle Bus嘅車飛係難搶過香港啲演唱會😂

上到去真係會靚到「嘩」出嚟🥹

人生真係要去一次

今次拍攝咁順利真係好多謝姨仔欣欣 同埋好熟路嘅攝影師阿King😄🫂

@kinglophotography

當然唔少得咁靚嘅婚紗同埋西裝🥰

👰🏻‍♀️

@adorewedding_official

@miss.weddinggown

@hanah.hk

🤵🏻

@carmine.suit @carmine.black_」