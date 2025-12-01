一程直達慳晒駁腳時間！香港去廣州巴士車程、車費及最新的上落車地點

香港去廣州巴士

想由香港北上廣州探親、工幹抑或旅遊？除咗最快嘅高鐵之外，「跨境直通巴士」無疑係往返香港同廣州之間，最受歡迎又方便嘅交通方式之一！

呢種跨境巴士服務憑住佢獨特嘅優勢，成為無數旅客嘅首選：

車費夠晒經濟實惠。

香港上落客點極為廣泛（遍佈港九新界，喺屋企樓下都可能上到車！）。

最大優點： 佢可以一程直達將您送去廣州市區內嘅多個主要商業中心、酒店同交通樞紐，徹底省卻咗搭高鐵之後仲要「駁腳」（即轉乘其他交通工具）嘅繁瑣，等你嘅旅程由香港到廣州無縫銜接，輕鬆又方便！

為咗等你嘅廣州之旅更加順暢，Trip.com 特別為您整合咗 2025 年最新嘅香港去廣州巴士服務資訊。無論你選擇業界領先嘅環島中港通，定係信譽卓著嘅永東巴士，我哋都會為你詳盡列出最新嘅車程需時、單程車費價格，以及遍佈港穗兩地嘅上落車地點，助你輕鬆鎖定最「就腳」嘅班次，立即出發！

香港去廣州巴士 | 簡介

香港往返廣州嘅跨境直通巴士服務歷史悠久，一直都深受兩地旅客嘅歡迎！呢項服務主要由環島中港通同埋永東巴士等知名營運商提供，確保你嘅旅程舒適又可靠。

✨ 直巴服務嘅主要優勢：

覆蓋廣泛： 佢最大嘅優點係上落客點極為廣泛，覆蓋晒港九新界多個市區地點（例如旺角、沙田、屯門等），好似喺屋企樓下上車咁方便！

點對點直達： 營運商提供嘅係點對點嘅優質直達服務，可以將乘客直接載送到廣州市區內多間熱門酒店、大型商業中心或交通樞紐，大大省卻咗傳統交通方式中轉車嘅麻煩同時間！

⏱️ 實用資訊：

預計車程：全程約需 3 至 4 小時

過關方式：需喺深圳灣口岸等口岸落車過關

票價範圍： 成人單程票價大約喺 HK$100 – HK$250 之間，比高鐵更經濟實惠









🧑‍🤝‍🧑 直通巴士適合哪類人群？

直通巴士的特性使其成為特定人群的最佳選擇：

預算型旅客： 票價比高鐵便宜，更具成本效益，可以幫你慳得更多。

攜帶大件行李者： 服務可以直達目的地，免卻喺高鐵站同地鐵間搬運重物嘅麻煩，省時又省力。

家庭及長者： 提供最少轉乘嘅舒適旅程，上車點可能更靠近居住地，令行程更輕鬆。

居住在非西九龍區者： 唔使特意前往高鐵西九龍站，可以喺屋企附近（例如觀塘、沙田、屯門等）就搵到上車點。

非趕時間的休閒旅客： 可以接受較長嘅車程，但同時享受直達廣州市區嘅方便性。

香港去廣州巴士 | 環島中港通

作為冠忠巴士集團（聯交所編號：0306）旗下嘅核心品牌，環島中港通自 1948 年創立至今，已經發展成為香港規模最大嘅非專利巴士營運商之一，擁有深厚嘅歷史同豐富嘅營運經驗，絕對係業界嘅信心保證！

網絡優勢： 佢嘅服務網絡橫跨粵港澳三地，設有超過 144 個便捷嘅上落客站點。

可靠性高： 憑住頻繁嘅班次同卓越嘅可靠性，為旅客提供安心又舒服嘅香港去廣州巴士服務。

環島中港通服務資訊

以下是關於環島中港通香港往返廣州服務的實用資訊：

預計車程： 大約需要 3 至 4 小時（實際情況會根據路面交通同埋過關嘅時間而定）。

每日班次： 每天往返班次超過 65 班，班次非常頻密，唔使擔心要等好耐。

成人單程車費： 票價大約喺 HK$110 至 HK$250 之間（會根據你選擇嘅上落站點同出發時間而有所不同）。

購票途徑：

最方便嘅方法係透過 Trip.com 線上預訂車票。 亦可以去環島中港通嘅門市或者喺指定嘅上車點購買。



環島中港通 價錢

環島中港通 | 香港上車點（覆蓋港九新界）

環島中港通深明旅客對便利性嘅需求，所以喺香港設立咗極之多元化嘅上車點！無論你身處港島、九龍定係新界，總可以輕鬆搵到一個就近又方便嘅站點，令你嘅廣州旅程好似喺屋企門口出發咁，省時又省力！

🇭🇰 主要上車點分區：

港島區：

上環信德中心 銅鑼灣時代廣場 灣仔駱克道 等

九龍區：

尖沙咀圓方 尖沙咀海港城 太子上海街 旺角朗豪坊 黃大仙中心 觀塘裕民坊凱匯 等

新界區：

沙田市中心 大圍 屯門時代廣場 荃灣千色匯 將軍澳新都城 等

其他地點：

香港迪士尼樂園 香港國際機場 等



環島中港通 香港去廣州 上車點

環島中港通 | 廣州落車點（鄰近地鐵站）

環島中港通喺廣州嘅落車點大多位於市區嘅交通方便處，目的就係為咗方便乘客可以輕鬆轉乘廣州地鐵，繼續旅程：

天河區 (最繁華)：

天河城（近體育西路地鐵站） 總統大酒店（近崗頂地鐵站）

越秀／海珠區 (老城區)：

廣州賓館（近海珠廣場地鐵站） 白雲賓館（近淘金地鐵站） 廣州珀麗酒店（近昌崗地鐵站）







環島中港通 廣州的下車點

香港去廣州巴士 | 永東巴士

永東巴士由知名嘅永東旅行社有限公司創立同營運，同樣以佢優質嘅跨境直通服務而聞名。

班次頻密： 佢嘅香港去廣州巴士線路班次非常頻密，每日提供超過 70 個班次（具體班次請以官網為準），為旅客提供咗充裕嘅選擇。

靈活安排： 呢種高頻次服務確保旅客可以更靈活咁安排出行時間，輕鬆暢遊廣州。





永東巴士服務資訊

以下是關於永東巴士香港往返廣州服務的實用資訊：

每日班次： 每天往返大約 70 個班次，班次非常密集，出行時間選擇多。

單程車費： 價格相宜，屬於市場主流水平，而且間中會有促銷優惠，記得留意！

行李限制： 每位乘客通常可以攜帶一件標準尺寸行李及一件手提行李。 ⚠️ 建議： 最好預先向供應商查詢最新嘅尺寸限制同埋超額行李嘅收費詳情。

永東巴士 | 香港上車點(九龍新界交通樞紐！)

永東巴士嘅上車點集中喺交通樞紐，對於九龍同新界區嘅居民嚟講特別方便：

九龍區：

觀塘 APM 鑽石山（荷里活廣場） 旺角油麻地 尖沙咀（中港城） 太子深華粵海門口 等

新界區：

葵芳新都會廣場 沙田希爾頓中心 荃灣如心廣場 元朗 YOHO MALL 屯門 V City

其他地點：

香港迪士尼樂園 東涌東薈城 香港國際機場 等



永東巴士 香港去廣州 上車點

永東巴士 | 廣州落車點（全部市區旺點 x 近地鐵！)

永東巴士喺廣州嘅落車點同樣集中喺市區嘅旺點，非常方便你嘅行程：

天河區 (商業中心)：

正佳廣場西門（喺市中心核心區域，近體育西路站） 美林 M・LIVE 天地（新興商業綜合體，近三溪站） 車陂南停靠點（交通便捷，近車陂南站）

越秀／海珠區 (老城區)：

華夏酒店（近海珠廣場站）



永東巴士嘅落車點都特意揀選喺容易轉乘廣州地鐵嘅位置，確保你一下車就可以迅速抵達目的地！

永東巴士 廣州的下車點

香港去廣州巴士 | 過關流程

目前，絕大部分跨境直通巴士主要經深圳灣口岸往返廣州。

抵達口岸： 巴士會載乘客抵達深圳灣口岸香港一方或內地方。 辦理手續： 乘客須落車，自行前往口岸大樓辦理香港出境及內地入境手續。 重新登車： 完成過關後，乘客需上番原來的巴士（或接駁車輛），繼續行程直達廣州落車點。

溫馨提示： 深圳灣口岸採用「一地兩檢儘管部分跨境交通工具正朝著「一地兩檢」或「免下車過關」的模式發展，目前乘坐香港去廣州巴士服務，乘客在抵達邊境口岸（如深圳灣口岸）時仍需下車，攜帶行李步行通過海關及出入境檢查。為了確保過關順暢，建議您在出發前，密切留意香港入境處的手機應用程式或官方網站，查詢最新的口岸通關情況和人流預報，以便合理安排時間。實時通關人流，避免排長龍！

香港去廣州直通巴士 vs 高鐵 | 交通方式大比較

喺規劃香港往廣州嘅旅程時，除咗方便嘅直通巴士，高速鐵路 (高鐵) 都係一個熱門選項。兩者各有千秋，旅客可以根據自己嘅預算、行程同埋香港出發地點嚟決定最適合嘅交通方式：

⏱️ 全程需時與穩定性

高鐵： 追求速度嘅話，高鐵係首選，全程最快只需約 47 分鐘（直達廣州南），而且不受路面交通影響，抵達時間準時。

直通巴士 (直巴)： 車程較長，大約需要 3 小時或以上，並會受路面交通影響，時間較難預計。

💰 費用與香港上車點

直通巴士： 費用較經濟實惠，單程票價大約由 HK$100 到 HK$150 起。上車地點極為分散，遍佈港九新界市區，非常方便住喺唔同區嘅旅客。

高鐵： 二等座票價由 HK$233 到 HK$249 起，費用較高。香港上車地點集中喺西九龍高鐵站。

📍 廣州落車點

直通巴士： 服務提供點對點直達，可以直接將你送去廣州市區嘅酒店或商場，免卻轉車嘅麻煩。

高鐵： 落車點集中喺廣州南站或廣州東站，普遍需要轉乘廣州地鐵先可以到達最終目的地。

如果你追求最快速度同準時，建議選擇高鐵；如果想慳錢並享受家門口上車、一程直達市區嘅便捷，直通巴士絕對係你嘅「平靚正」首選！

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

Trip.com 獨家優惠嚟啦！

新用戶福利： 只要你係新用戶，透過 Trip.com 平台訂購內地火車票或高鐵票，就可以尊享高達 3% 嘅獨家折扣優惠！機會難得，千祈唔好錯過，立即體驗智能訂票嘅便利同實惠。

超值券包： 除此之外，Trip.com 仲推出獨家優惠券組合，幫你解鎖更多旅行「着數」！例如，你只需支付 HK$29.9，就可以搶購價值 HK$65 嘅高鐵快閃優惠券包，等你嘅旅費更划算，盡享超值體驗！

想訂高鐵票去內地？記得用 Trip.com 訂票即慳啦！🚄💸





高鐵券包

立即搶購高鐵券包 HK$29.9抵65 💁‍♀️

香港去廣州其他交通方式

渡輪

除咗陸路交通，自廣州市區嘅琶洲港澳客運碼頭啟用之後，渡輪都成為咗一個值得考慮嘅新興交通選擇！對於希望享受水路風光，或者目的地主要集中喺廣州珠江沿岸區域嘅旅客嚟講，渡輪提供咗一種獨特而舒服嘅旅行體驗，等你從唔同角度感受廣州魅力。

⚓ 渡輪服務詳情：

香港登船點： 香港尖沙咀中港城碼頭（需預留時間前往碼頭）。

廣州落船點： 廣州琶洲港澳客運碼頭或者南沙客運港。

特別注意： 琶洲碼頭鄰近廣州塔、會展中心等景點，交通方便。

預計船程： 視乎航線，大約 90 分鐘至 2 小時 15 分鐘。

成人單程票價： 票價約 HK$220 – $320 左右（視乎座位等級而定）。

優勢： 航程相對穩定，可以同時觀賞珠江風景。

適合人群： 喜歡水路交通、前往琶洲會展區或南沙區嘅旅客。

飛機

相比之下，乘坐飛機往返香港同廣州係較少人選用嘅方式，主要係因為兩地距離近，而且陸路交通已經好發達。然而，對於以下幾類人士嚟講，飛機仍然係一個可行嘅選擇：

適合人群： 居住喺香港國際機場附近、需要頻繁往返、或者預算相對充裕、追求極致便捷嘅商務人士，尤其係時間緊迫嘅情況下。

香港起飛地： 香港國際機場 (HKG)。（需計入前往機場及候機時間）

廣州目的地： 廣州白雲國際機場 (CAN)。

飛行時間： 實際飛行時間最短，僅約 1 小時。

成人單程票價： 票價較高昂，通常 HK$1,000 起跳。

優勢： 實際飛行時間最短，座位舒適。

航線 航空公司 價格 類型 香港飛廣州 國泰航空 低至HK$1,106(19% Off) 單程 香港飛廣州 國泰航空 低至HK$1,787(19% Off) 來回

*(2025年11月更新)

廣州好去處推薦

廣州塔

嚟到廣州，點可以錯過呢個精彩景點？廣州塔，又稱「小蠻腰」，係廣州最廣為人知嘅地標建築！呢座高達 600 米嘅摩天大樓集觀光、娛樂、文化體驗同高端餐飲於一身。登上塔頂，你可以 360 度俯瞰成個現代廣州磅礴嘅城市景觀，感受呢座國際大都市嘅脈搏，絕對係廣州之旅嘅必到之處。

✨ 景點資訊一覽：

地址： 廣州市海珠區閱江西路 222 號。

景點特色：

高空觀景： 喺 433 米觀景平台可以俯瞰廣州全景。 極限挑戰： 有世界最高嘅摩天輪（頂部）同速降體驗（Sky Drop），夠晒刺激。 夜景： 晚上燈光璀璨，同珠江夜景互相輝映，景色超靚。

交通方式： 乘坐廣州地鐵 3 號線或 APM 線去到廣州塔站，從 B 出口出來就可以直達。

廣州塔小蠻腰

永慶坊

永慶坊坐落喺廣州老城區荔灣，佢係享有「廣州最美老街」美譽嘅恩寧路核心地段。近年經過精心活化，呢度完美保留咗大量富有嶺南建築特色嘅西關大屋、精緻嘅趟櫳門同古樸嘅麻石路。同時，呢度又巧妙咁引入咗眾多時尚嘅文創小店、格調獨特嘅咖啡館同埋非遺文化工作室，成為咗新舊文化碰撞交融、深受年輕人喜愛嘅熱門打卡聖地！

✨ 景點資訊一覽：

地址： 廣州市荔灣區恩寧路 99 號永慶大街。

景點特色：

嶺南建築： 可以欣賞到西關大屋同埋騎樓街嘅經典風貌。 文藝氣息： 可以探訪李小龍祖居、粵劇藝術博物館等歷史文化地點。 美食文創： 體驗非遺文化，品嚐創意美食同特色咖啡。

交通方式： 乘坐廣州地鐵 1 號線/6 號線去到黃沙站，從 B 出口出來，步行大約 10 至 15 分鐘就可以到達。

永慶坊





→ 廣州永慶坊遊玩指南2025：交通、景點、美食全攻略

荔灣湖公園

荔灣湖公園作為廣州最具代表性嘅嶺南水鄉特色城市公園之一，由四個波光粼粼嘅相連湖泊構成。

園內湖面廣闊，綠樹成蔭，亭台樓閣錯落有致，小橋流水詩意盎然，處處都彰顯住南方園林獨有嘅精巧與柔美。公園周邊仲緊鄰住廣州老字號美食嘅聚集地「泮塘」，絕對係你深入體驗地道「老廣州」悠閒生活、品嚐傳統小吃嘅不二之選！

✨ 景點資訊一覽：

地址： 廣州市荔灣區龍津西路 155 號。

景點特色：

湖光山色： 湖泊、石橋、荔枝樹構成一幅美麗嘅畫卷，景致迷人。 地道美食： 鄰近有著名嘅泮塘五秀同埋荔灣艇仔粥等老字號美食，掃街必去。 免費入場： 公園全日免費開放，隨時都可以嚟散步。

交通方式： 乘坐廣州地鐵 5 號線去到中山八站，從 A/B 出口出來，步行大約 5 至 10 分鐘就可以到達。

荔灣湖公園









廣州酒店推介

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

立即行動！即日起至優惠售完為止，只需透過 Trip.com 官方網頁或手機應用程式註冊成為會員，即可尊享高達 8% 的獨家折扣優惠！機會難得，立即點擊了解更多，讓您的旅程更加超值！此處查看更多！

廣州建國酒店係一間五星級嘅精緻酒店，地點相當優越，提供風格時尚嘅客房同套房。呢間酒店主打高端商務同休閒體驗，內部設有雅緻嘅亞洲及西式餐廳，俾你享受多國美食；仲有健身室同泳池等設施。建國酒店喺服務同設施方面都保持高水準，適合追求傳統五星級奢華體驗，同埋重視餐飲質素嘅旅客入住。

廣州建國酒店

廣州嘉逸國際酒店定位為四星級嘅精緻商務酒店，佢嘅位置非常靠近天河體育中心同正佳廣場，交通便利。酒店提供完善嘅商務設施，例如設有三溫暖、戶外泳池，仲有三間餐廳同品茗室，啱晒商務人士同埋想喺繁忙旅程中搵個地方放鬆身心嘅客人。佢以齊全嘅康樂設施同舒適嘅商務環境而聞名。

廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）

廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓係一間五星級嘅高級公寓式酒店，位於正佳廣場附近。佢最大嘅特色係提供更似屋企嘅住宿體驗，房間設計精緻，而且附設24 小時健身室。由於佢係公寓式酒店，特別適合需要長住、家庭旅客，或者鍾意自己煮食嘅朋友，可以享受寬敞空間同埋高私隱度嘅住宿服務。

廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）

更多廣州自由行攻略





常見問題

Q1：直通巴士同高鐵比較，邊個比較平？

A： 答案係直通巴士會平好多。直巴單程票價大約由 HK$100 到 HK$150 起，屬於經濟實惠嘅選擇。而高鐵二等座票價通常要 HK$233 起跳。如果你係預算型旅客，直巴絕對幫你慳最多！

Q2：搭直通巴士去廣州，需時幾耐？

A： 預計全程車程大約需要 3 至 4 個鐘頭。不過實際時間會受到路面交通同埋過關時間影響，所以時間預計上比較難準確掌握。如果想極速到達，高鐵會比較準時，但直巴勝在可以一程直達。

Q3：直通巴士嘅上落車點係咪好方便？

A： 係！呢個係直通巴士嘅最大優勢。上車點極為分散同廣泛，遍佈港九新界多個市區地點（例如旺角、沙田、屯門等），你唔使特登去高鐵西九龍站，可以喺屋企附近就上到車。而廣州落車點通常都會直達市區主要酒店或商業中心，免卻轉車。

Q4：直通巴士過關係咪要落車？

A： 係，乘坐直通巴士喺途經深圳灣口岸等口岸嘅時候，所有乘客都需要落車，自己帶埋行李過關。過關之後再搵返你原本乘搭嗰部巴士上車，繼續前往廣州。

Q5：直通巴士嘅行李限制係點樣？

A： 大部分直巴營運商（例如環島中港通同永東巴士）都容許每位乘客攜帶一件標準尺寸嘅行李，同埋一件手提行李。不過，由於尺寸同超額收費可能會變動，建議你喺購票前最好向營運商查詢清楚最新嘅行李限制，以免到時有額外收費。

