種出1064公斤超大南瓜！美工程師勇奪冠軍

▲美國加州一名工程師兼園藝愛好者道森（Brandon Dawson），培育出1顆重達1064公斤的巨型南瓜，13日在第52屆世界南瓜稱重錦標賽上奪得冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國加州一名工程師兼園藝愛好者道森（Brandon Dawson），13日在第52屆世界南瓜稱重錦標賽上奪得冠軍，他成功種出1顆重達1064公斤的巨型南瓜，相當於一輛小轎車。

《美聯社》報導，第52屆世界南瓜稱重錦標賽13日在加州舊金山半月灣舉行，來自加州的聖塔羅莎（Santa Rosa）的工程師兼園藝愛好者道森（Brandon Dawson）培育出一個1064公斤的巨型南瓜，奪得今年的冠軍及2萬美元的獎金。

廣告 廣告

道森在榮獲冠軍後興奮的揮舞雙臂，還讓兩個孩子坐在冠軍南瓜上，這顆奪冠的超大南瓜，重量相當於一輛小型轎車或一頭大型野牛。

道森是電動車製造商Rivian Automotive的製造工程師，已經種植巨型南瓜五年，他認為工作中累積的精準技能幫助他掌握了正確的澆水和光照，幫助南瓜生長，也很高興讓自己2歲的兒子和4歲的女兒參與這個過程，「我們喜歡在地裡度過時光，看著植物成長，我4歲的孩子現在能夠真正關注南瓜的生長過程」，尤其是因為這些巨型南瓜每天可以長23到32公斤。

道森去年也在比賽中獲得亞軍，冠軍則是由種出1121公斤南瓜的明尼蘇達州園藝教師金格（Travis Gienger ）獲得。不過今年金格的南瓜受損，無法參加比賽。

金格也曾經在2023年的比賽中，用1247公斤的大南瓜創下「最重南瓜」的 世界紀錄。而本月英國的一對兄弟，用1278公斤的南瓜刷新了最重南瓜的紀錄。

文章來源：California engineer wins pumpkin contest with 2,346-pound gourd

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不能只有我看到！中國遊樂園驚見「人體蜈蚣」雕塑 高處盯著你笑

殺雞儆猴！北韓夫婦遭公開處決 居民被迫觀刑、幼童全程目睹

峇里島輸了！「亞洲最美島嶼」換它當 免稅天堂異軍突起排第2