稱康文署已巡各區樹木 文體旅局籲打風停止水上活動

【on.cc東網專訊】隨着超強颱風「樺加沙」逼近，文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，康文署過去3天已加強巡查各區樹木，並即時加固及修剪有倒塌危險的樹木，又呼籲市民在打風期間切勿進行水上活動。

羅淑佩今早(22日)在電台節目指，康文署轄下沙灘禁止滑浪，而在打風期間滑浪，一旦發生意外，不僅個人面對危險，消防員、民安隊員等亦要冒著生命危險營救，而活動並非必要，呼籲市民推己及人。

