前全國政協常委何柱國於今年6月離世。(資料圖片)

前全國政協常委何柱國於今年6月離世，曾與他傳出緋聞的1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎近日入高等法院，追討1,000萬元欠款。她聲稱何柱國自2020年起出現經濟困難，雙方達成口頭借貸協議，她先後借款1,000萬元予對方，但何柱國生前並未還清欠款，她曾向何柱國的妻子兼遺產執行人黃敏珊追討但不果，故上周五(5日)入稟法院追討欠款和相關利息。

高等法院。(資料圖片)

羅麗莎 指 何自2020年底出現財困

原告為羅麗莎，報稱商人；被告為何柱國的太太、其遺產執行人黃敏珊。入稟狀表示，何柱國自2020年底出現經濟困難，其後向羅麗莎借款，先後向何柱國借出1,000萬元，隨後何柱國在今年2月電台節目透露患肺癌，並於6月11日離世。羅麗莎多次追款不果，故入稟法院追討。

何柱國曾任星島新聞集團主席，並於2021年完成出售其所持股份。黃敏珊是何柱國妻子。羅麗莎是1998年亞姐冠軍，近年已淡出娛樂圈。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/稱曾借1000萬予已故商人何柱國-前亞姐入稟向何妻追款/597288?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral