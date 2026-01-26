稱治安不靖連續地震 中國外交部再提醒公民春節避免遊日

自去年 11 月日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論以來，中國外交部已最少三次發出通告提醒中國公民避免遊日。 (Photo by Buddhika Weerasinghe/Getty Images)

春節假期距今不足一個月，中國政府又發出通告，「提醒」中國公民春節期間避免前往日本。通告指，「近段時間」以來，日本社會治安不靖，中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。國內三大航空公司亦發出公告，為今日（26 日）中午之前已購買機票的旅客免費辦理退票或改票手續。

中國政府領事服務網今日發出通告，表示近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發；部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告，中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。

高市「台灣有事」論後三發旅警

通告續稱，農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民避免前往日本，已在日本的中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警信息，提高安全防範意識，加強自我保護。

配合外交部通告，中國三大航空公司（國航、東航、南航）今日同時發出公告，表示根據外交部出行提醒，為協助受影響旅客更好安排出行，針對今日中午前已購買、旅行日期為 3 月 29 日至 10 月 24 日的日本航線航班機票，可協助辦理免費退票或更改機票手續。對上一次的免費退改日本航線安排就在去年 11 月，當時針對出發日期至今年 3 月 28 日的機票。

這是中國政府近期第三次發出同類公告。去年 11 月，外交部和中國駐日本使領館以「日本社會治安不靖」及「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論」為由，提醒中國公民避免前往日本。至去年 12 月，中國政府又以日本連續發生地震為由，再次勸止國民遊日。

高市早苗去年 11 月初回答國會議員質詢時稱，若台灣有事，伴隨着中國動用戰艦伴隨使用武力，則有可能構成「存亡危機事態」，意味日本可以行使集體自衞權。日本觀光廳上周公佈，2025 年 10 至 12 月訪日的中國大陸遊客住宿、購物等消費額為 3,534 億日元（約合港幣 173.7 億元），較 2024 年同期減少 17.9 %。