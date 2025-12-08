稱澤倫斯基不去看俄烏和平提案 川普：有些失望

（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天指出，他對烏克蘭總統澤倫斯基未認真看待結束俄烏戰爭的計畫，感到「有點失望」。

川普在甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）的紅毯上被問及此事時告訴記者：「我們一直有在跟普丁（Vladimir Putin）總統談，也有跟包括澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統在內的烏克蘭領袖談。我必須說，我有點失望，因為截至幾小時前，澤倫斯基總統都還沒有讀過那份提案。」

川普補充說：「我相信俄羅斯方面對此沒問題，但我不確定澤倫斯基是否沒問題。他的人民喜歡這個提案，但他還沒準備好。」

美國與包括澤倫斯基在內的烏克蘭官員進行了數日的談判，相關磋商已於昨天結束，但並未取得明顯突破，不過澤倫斯基承諾，為實現「真正的和平」進行進一步會談。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）先前於克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁，莫斯科方面拒絕了美方提案的部分內容。

美國的這份計畫自上個月首次曝光以來已歷經數次草案修改，期間曾因被批評對2022年2月入侵烏克蘭的俄羅斯過於寬容而引發爭議。