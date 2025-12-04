稱生3至4孩死亡風險最低 北大研究惹熱議

【on.cc東網專訊】北京大學公共衞生學院副研究員孫點劍一等學者日前發表論文，稱男性患者每增加一名親生子女，死亡風險降低4%；女性患者有3至4名親生子女，死亡風險最低。此結論引起熱議，內媒周三（3日）另引述專家指出，這是一個相關性的研究，而非因果性的研究。

該論文題為《50萬中國男女的親生子女數量相關的發病和死亡風險的全表型組圖譜：一項前瞻性隊列研究》，在《中華醫學雜誌》英文版在線發表，研究基於中國慢性病前瞻性研究項目中逾51萬名30至79歲中國成年人數據，經過約12年隨訪。研究結果提示，親生子女數量與多個系統的疾病風險顯著相關，相較於育有單名子女者，無親生子女的男性在36種疾病中9種疾病風險升高，無親生子女女性在37種疾病中5種疾病風險升高；每增加一名子女，男性精神行為障礙風險降低，女性精神行為障礙和乳腺癌風險降低，但膽石症和膽囊炎風險增加4%。

針對初始患有重要慢性疾病的人群，研究發現相較於有親生子女的患者，無親生子女的男女患者全因死亡風險分別高出37%、27%。研究死亡率時，研究者選取的樣本是在跟蹤調查之初已患重要慢性疾病的人，佔整個樣本約一半。香港中文大學（深圳）人文社科學院副教授劉鋒指出，死亡率降低可能由其他因素導致，即遺漏變量，如女性在懷孕前或懷孕期間的生理、文化或社會經濟因素，且無親生子女者的樣本較少，亦未收集他們是否主動選擇不生育或既往有不孕史的資訊。

劉鋒認為，對於觀察到上述相關性，不需太關注表面上的結論，更應關心導致此現象的機制和邏輯，解釋清楚為甚麽，才能更好指導人們的生活。他又指出，研究對象為年齡較大的群體，當時所處的環境與現在年輕人完全不一樣，現今養孩子的經濟和精神壓力都比較大，故沒法簡單地推廣到這個社會加以使用。

