穆哈瑪迪再度被伊朗逮捕 家屬稱她被警察毆打

（法新社巴黎16日電） 諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的家屬今天表示，哈瑪迪近期再度被伊朗當局逮捕期間遭到毆打，但伊朗當局拒絕替她驗傷。

穆哈瑪迪律師在社群平台X上表示，穆哈瑪迪12日在伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）追悼律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）過世時，公開譴責他的死因可疑而遭到伊朗當局逮捕。

麥什赫德檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）表示，穆哈瑪迪是追悼會結束後被捕的39人之一。

廣告 廣告

國際人權組織譴責伊朗再次逮捕穆哈瑪迪，同時諾貝爾委員會呼籲伊朗當局立即說明她的下落。

她的哥哥哈密德．穆哈瑪迪（Hamid Reza Mohammadi）透過視訊方式告訴在法國巴黎的記者，哈瑪迪在14日時，與身在伊朗的另一個哥哥簡短通話，並說自己被警察持警棍毆打，傷到面部、頭部與頸部。