積金易暫停電子身份驗證功能 5男涉偽造身分證盜約180萬強積金 方保僑倡轉用「智方便」認證｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方在周三（17 日）拘捕5名男子，涉盜取資料並偽造身分證，冒認他人身分在積金易平台開立戶口，盜取約180萬元。警方今（19 日）表示，調查發現案件涉今年3月至11月期間共12名受害人，其中3人有金錢損失，6人資料被用作開戶但沒有被盜取資金，另外3人資料曾嘗試被用作開戶但不成功。

積金易平台公司指，因應個案，已停止電子身分驗證程序註冊功能，同時向受影響用戶退回原有帳戶的結餘。

警方籲市民妥善保管個人資料

警方表示，搗破一個強積金詐騙及洗黑錢犯罪集團，拘捕5名年齡介乎28至65歲的男子，包括1名集團主腦、2名骨幹成員及2名傀儡戶口持有人。今年10月底警方接獲市民報案，指在積金易平台開戶時，發現資料已被盜用開設帳戶，其戶口內約81萬強積金存款被人以退休為由取走。

廣告 廣告

警方進一步調查發現，犯罪集團以非法渠道取得受害人曾遺失或洩露的個人資料，用傀儡成員的照片，製造出高仿偽冒身分證，並使用假身分證在積金易開戶，通過電子身分驗證程序（eKYC），連結受害人的強積金帳戶，再以退休或其他理由申請提取存款，經傀儡戶口將款項經過多層跨行轉帳，最後在銀行分行或提款機提取現金。

警方續指，涉案的偽冒身份證中個人資料屬受害人，但相片屬犯罪集團成員，偽造身分證仿真度頗高，呼籲市民妥善保管個人資料和身份證明文件，並加強檢查自身資產管理平台，警方仍在調查疑犯如何盜取資料及製造假身分證。

積金易：不涉系統平台保安問題

積金易公司總經理郭禮輝表示，高度關注事件，已聯絡受影響用戶，審視情况後已安排全數退回原有基金結餘，按目前資料，並無其他用戶受影響。

他指，由於事件涉及有犯罪集團利用假身分證冒認他人身分，積金易已暫停電子身分驗證程序功能，並作出詳細評估。公眾可繼續利用智方便開設戶口。

積金易正研究其他身分認證方法，會盡快公布有關安排。另外，積金易亦加強提取強積金時的身分認證要求，如將要求提取大額金額的用戶使用智方便或親自到服務中心作認證。

郭禮輝強調，積金易重視資訊安全，並實施多重保安措施，所有資料經多重保密，今次事件是源於犯罪集團盜取資料並冒認他人，不涉系統平台保安問題，積金易亦會全面檢視系統。

方保僑倡轉用「智方便」認證

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，坊間大部分銀行、電訊公司等，均沒有客戶本身身份證的容貌資料，建議政府和商業機構，在確保系統一定能夠堵截高仿身分證前，考慮使用「智方便」進行身分認證。他解釋，因為「智方便」是直接連線到入境處的系統，當中有市民的面容識別認證資料，可杜絕騙徒以相片結合受害人身分證冒認他人。