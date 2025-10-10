穗港汽車出口快線助業界減成本 海關：正與深圳商討類似安排(羅泳思報道)

【Now新聞台】香港海關與廣州海關合作推出的穗港汽車出口快線實施逾三個月，海關關長陳子達接受本台專訪稱，措施有助汽車業界節省成本，正與深圳有關當局商討引入類似安排。

去年有1.2萬輛國產新能源汽車經南沙口岸出口至香港。香港與廣州海關六月底合作，推出穗港汽車出口快線，汽車完成通關手續後不用即時運到香港，可免費暫放於南沙海關出口監管倉，以等待文件審批。

有份出席啟動儀式的海關關長陳子達在本台節目《大鳴大放》稱，措施有助業界節省成本。

海關關長陳子達：「廣州海關方面也很好，幫我們確保汽車進入南沙港監管區後不會被掉包，將所有文件預先給我們，我們只要三天就能完成汽車領牌程序，對業界來說每輛車節省十天，相加起來就很多，單是南沙港，每年可以節省二千萬多元，所以計劃很受業界歡迎。自從我們推出計劃後，其他在內地的港口都有意加入。最鄰近的當然是深圳，也在商討可否用類似安排，幫助內地業界節省營運成本。」

早前有人懷疑經跨境網購平台購買煙霧彈等違禁品來港，陳子達稱，海關短期內會與大型電商平台簽署合作備忘錄，加強規管，強調平台都有社會責任。

陳子達：「例如有些產品，我們知道進入香港是違禁品，我們會要求下架。若我們發現有違例情況，我們第一時間舉報，(電商平台)也會在背後幫我們進行偵查，這方面我們正在做。我們也很有信心未來數個月，可以陸續與數個主要電商平台簽訂協議。(會否變相某程度上將執法工作分配給平台？)大家不同角色，始終執法是香港海關工作，但我覺得主要的電商平台是那麼大的企業，都要負起社會責任，它們很樂意與我們合作。」

他稱，平台上部分產品不受本地法律規管，所以海關只能在產品進口時堵截。

